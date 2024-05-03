Fenerbahçe, TÜMOSAN Konyaspor maçının hazırlıklarına devam ediyor

Fenerbahçe Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında 6 Mayıs Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı TÜMOSAN Konyaspor maçının hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanla devam etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde ısınma ve çabukluk hareketleriyle başlayan antrenmanda daha sonra iki gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalıştı.

İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Fenerbahçe, TÜMOSAN Konyaspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.