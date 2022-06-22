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Fenerbahçe maçı 20 Temmuz'da Polonya'da oynanacak

Demirören Haber Ajansı - Spor
Fenerbahçe maçı 20 Temmuz'da Polonya'da oynanacak

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'ndaki rakibi Dinamo Kiev ile ilk maçı 20 Temmuz'da Polonya'da oynayacak.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'ndaki rakibi Dinamo Kiev ile ilk maçı 20 Temmuz'da Polonya'da oynayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu ilk maçında Fenerbahçe, Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'in konuğu olacak. Dinamo Kiev Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre karşılaşmanın 20 Temmuz Çarşamba günü Polonya'nın Lodz şehrindeki King's Stadium'da oynanacağı belirtildi.


Demirören Haber Ajansı / Spor

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