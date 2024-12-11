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Fenerbahçe, Athletic Bilbao'ya Kadıköy'de 2-0 mağlup oldu

Fenerbahçe, Athletic Bilbao'ya Kadıköy'de 2-0 mağlup oldu
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UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Athletic Bilbao'yu ağırlayan Fenerbahçe, 10 kişi tamamladığı maçta İspanyol ekibine 2-0 mağlup oldu. Bu sonuçla 8 puanda kalan sarı-lacivertliler, ilk 8 şansını mucizelere bıraktı. Kanarya, bir sonraki maçta Fransız ekibi Lyon'u konuk edecek.

Fenerbahçe UEFA UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasıda İspanyol ekibi Athletic Bilbao'yu konuk etti. Sarı-lacivertliler, rakibine 2-0 mağlup oldu.

BAKAN BAK VE UEFA BAŞKANI CEFERIN TRİBÜNDEYDİ

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile UEFA Başkanı Alexander Ceferin, müsabakayı statta takip etti. Bakan Bak ve Ceferin, karşılaşmayı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, TFF 1. Başkan Vekili Ceyhun Kazancı ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile birlikte protokol tribününde izledi.

Fenerbahçe, Athletic Bilbao'ya Kadıköy'de 2-0 mağlup oldu

SAMET'İN HATASI PAHALIYA PATLADI

Samet, karşılaşmanın 5. dakikasında geri pasta topu kaleci Dominik Livakovic'e atmak istedi. Samet'in bu pası kısa kaldı ve araya Gorka Guruzeta girdi. Guruzeta, boş pozisyondaki Inaki Williams'ı gördü. Inaki Williams, boş pozisyonda topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Fenerbahçe, Athletic Bilbao'ya Kadıköy'de 2-0 mağlup oldu

TARAFTARLARDAN SAMET'E VE DESTEK ANONSUNA TEPKİ

Fenerbahçeli taraftarlar, hatanın ardından Samet Akaydin'i ıslıklayarak yoğun bir şekilde protesto etti. Sarı-lacivertli taraftarların bir bölümü ise, Samet'e tepki gösteren taraftarlara tepki gösterdi. Öte yandan bu gelişmelerin ardından stadyum hoparlörlerinden "Sayın Fenerbahçeliler lütfen bütün oyuncularımızı destekleyelim" diye anons yapıldı. Taraftarlar, bu anonsa da yuhaladı.

Fenerbahçe, Athletic Bilbao'ya Kadıköy'de 2-0 mağlup oldu

BILBAO'NUN YILDIZI SAKATLANDI

Konuk takımın 22 yaşındaki yıldız ismi Nico Williams, karşılaşmanın ilk yarısında yaşadığı sakatlığın ardından oyuna devam edemedi. Williams, 37. dakikada yerini Alex Berenguer'e bıraktı.

İSPANYOLLAR FARKI 2'YE ÇIKARDI

İlk golün sahibi Inaki Williams, 45 dakikada farkı 2'ye çıkardı. Sancet, orta alandan topu sürerek sağ kanatta bulunan Williams'a pasını verdi. Yıldız futbolcunun ceza sahasının sağından sağ ayağıyla yaptığı vuruşta top üst direğe çarparak ağlarla buluştu. Bu gol, ilk yarının da skorunu belirledi.

Fenerbahçe, Athletic Bilbao'ya Kadıköy'de 2-0 mağlup oldu

KADIKÖY'DE "ALİ KOÇ İSTİFA" SESLERİ

Sarı-lacivertli taraftarlar, Bilbao karşısında devrenin sonunda yenilen ikinci golün ardından Ali Koç'u istifaya davet etti. Kadıköy'deki taraftarlar, bir süre "Ali Koç istifa" tezahüratı yaptı. Öte yandan Fenerbahçeliler, ilk yarının bitiş düdüğü sonrasında soyunma odasına2-0 geride giren takıma da tepki gösterdi.

Fenerbahçe, Athletic Bilbao'ya Kadıköy'de 2-0 mağlup oldu

MOURINHO SAMET'İ İKİNCİ YARIYA ÇIKARMADI

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinhp, maçın başında yaptığı hatayla sarı-lacivertlileri adeta maça 1-0 geride başlatan ve sarı-lacivertli taraftarlar tarafından ilk yarı boyunca ıslıklanan Samet Akaydin'i ikinci 45 dakikada sahaya sürmedi. Samet'in yerine sakatlığını atlatan Çağlar Söyüncü, ikinci yarıda forma giydi.

Fenerbahçe, Athletic Bilbao'ya Kadıköy'de 2-0 mağlup oldu

MERT MÜLDÜR ATILDI

Maç öncesi sarı kart sınırında bulunan Mert Müldür, maçın 57. dakikasında Inaki Williams'ı ceza alanının hemen önünde faulle durdurdu. Pozisyonun ardından sarı kart gören Mert, cezalı duruma düştü. Milli futbolcu, bu pozisyondan 12 dakika sonra yine Inaki Williams'a yaptığı hareketin ardından bir sarı kart daha gördü ve kırmızı kartla oyun dışı kaldı. 25 yaşındaki bek, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Lyon maçında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe, Athletic Bilbao'ya Kadıköy'de 2-0 mağlup oldu

AZİZ YILDIRIM TEZAHÜRATLARI YÜKSELDİ

Fenerbahçeli tribünler, karşılaşmanın ikinci yarısında, "Ali Koç istifa" "Yönetim istifa" ve, "Söylesene başkan ne oldu sözlerin, koskoca Fener'i ne hale getirdin?" tezahüratları yaptı. Taraftarlar ayrıca asbaşkan Acun Ilıcalı aleyhine de tezahüratta bulundu. Sarı-lacivertli taraftarlar, karşılaşmanın 71. dakikasında ise, "Aziz Yıldırım" tezahüratında bulundu.

ALİ KOÇ, MAÇ BİTMEDEN STATTAN AYRILDI

Öte yandan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, skorun ve gelen tepkilerin ardından, maç bitmeden, 88. dakikada protokol tribününden ayrıldı. Fenerbahçeli taraftarlar, maçın son düdüğünden sonra da, "Yönetim istifa" tezahüratı yaptı.

Fenerbahçe, Athletic Bilbao'ya Kadıköy'de 2-0 mağlup oldu

İLK 8 MUCİZLERE KALDI

İkinci yarıda gol sesi çıkmayınca sahadan galip ayrılan taraf 2-0'lık skorla İspanyol ekibi oldu. Bu sonuçla puanını 16 yapan Bilbao, maç fazlasıyla zirveye otururken, sarı-lacivertliler ise 8 puanda kalarak ilk 8 şansını zora soktu. Kanarya 7. hafta karşılaşmasında 23 Ocak Perşembe günü Fransız ekibi Lyon'u konuk edecek. Athletic Bilbao ise 22 Ocak Çarşamba günü diğer bir temsilcimiz Beşiktaş ile İstanbul'da karşı karşıya gelecek.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (13)

Haber YorumlarıDeniz Kaya:

Fener kapatılsın, yerine AVM yapılsın daha faydalı olur

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Haber YorumlarıBombacı Mülayim:

2 gol ile yenilmek fener için bir başarıdır

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Haber YorumlarıAli ozan Öztürk:

Yapı hepsi yapının işi :)

Yorum Beğen27
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Haber YorumlarıFurkan inci:

tazminatımı alayım gideyim kafasında bir teknik direktör sırf paraları var diye futboldan anladıgını sanan başkan ve asbaşkanla bu kadar

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Haber YorumlarıTeşkilatı mahsusa:

Çok yazık bunlardan bir cacık olmaz

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Haber YorumlarıTaş:

Tadiç Schmanzky Nesiri Maximin İsmail Mert komple döküldüler, adamlar 3 atakta 2 gol attı, ne orta saha var ne forvet ne savunma, fos çıkan transferler ve Yönetimin ezikliği Feneri bitirdi, Mourinho yu bile yediler ya, paraya tapıp Aziz I seçmeyen üyeler çok mutludur şu anda, yazıklar olsun

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Haber YorumlarıHodemmi 042:

kesin cimbomum parmağı var bu işte yoksa fener yenilmezdi hakem gslimiydi yoksa neydi aceppp ????

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Haber YorumlarıNami DAĞTAŞ:

Fenerbahçe senelerdir Aynı hataları yapıyor.yabancı hoca hataların en büyüğü ikincisi alınacak futbolcuların kısa zamanda alınmasına karar verilmesi en az bir yıl araştırılıp her yönüyle öğle karar verilmesi lazım yoksa milyonlar dökülüp pahalı futbolcu almaya gerek yok süper ligteki çoğu takıma fener forması giydirirsen bu sonucu elde eder harcanan paraya yazık

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Haber YorumlarıArif İnanç:

Utanmamış bile yok. 42. dakikaya kadar mert in şutu var sadece. Şöyle oluyor. Topa uygun şartlar altında vurulduğu takdirde gol oluyor. Haa uygun şartlar oluşmazsa ne mi oluyor. Fenerbahçe oluyor. Yazık değil mi? Bu kadar taraftara. Bu futbol ile hiç bir halt olmaz. Geçmiş olsun.

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Haber YorumlarıSer_hat:

Morhinyoyu gs yi yenmek için getirmişler onu bile beceremiyorlar.

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