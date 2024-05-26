Eskişehirspor Taraftarı Galatasaray'ın Şampiyonluğunu Kutlamaya İzin Vermedi

Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından ülke genelinde kutlamalar yapılırken, Eskişehir'de Eskişehirspor taraftarı sokaklarda herhangi bir kutlama yapılmasına müsaade etmedi.

Konyaspor'u 3-1 mağlup eden Galatasaray, 24. şampiyonluğunu ilan etti. Galatasaray'ın zaferi, ülke genelindeki milyonlarca taraftarı tarafından cadde ve sokaklarda kutlandı. Hemen her ilde Galatasaray'ın şampiyonluğu kutlanırken, Eskişehir'de durum tam tersiydi. Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Eskişehirspor'un taraftarı, akşam saatlerinde kentin işlek noktalarında bir araya geldi. Galatasaraylı taraftarların şampiyonluk kutlamalarına müsaade etmeyen Eskişehirspor taraftarı, marşlar söyleyerek sokak sokak dolaştı.

Zaman zaman Eskişehirspor taraftarı ile Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarı arasında gerginlik yaşanırken, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda polis olayların büyümesini engelledi. - ESKİŞEHİR