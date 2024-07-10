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Eski halinden eser yok! Wanda Nara'nın ayrılık kararı Icardi'yi fena hırpalamış

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Wanda Nara'nın Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'den ayrılma kararı alması gündeme bomba gibi düşmüştü. Sarı-kırmızılılar ile Avusturya kampında bulunan ve henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmayan Arjantinli golcü, yaşadığı üzüntüyü ise gizleyemedi.

Birçok farklı konuyla adından söz ettiren Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara, daha önce olduğu gibi bir kez daha ayrılık iddiasıyla gündeme gelmiş ve Nara, Arjantinli oyuncudan ayrıldığını açıklamıştı. Bu gelişme sonrasında Icardi'nin Avusturya kampında gerçekleştirilen antrenmanlarda verdiği fotoğraflar dikkat çekti.

ÜZÜNTÜSÜ GÖZLERİNDEN OKUNUYOR

Birçok fotoğrafta başı önde olan 31 yaşındaki golcünün yüzündeki üzüntü ise gözlerden kaçmadı. Icardi'nin düşünceli tavırları da antrenman fotoğraflarına yansıdı.

İşte o fotoğraflar;

Eski halinden eser yok! Wanda Nara'nın ayrılık kararı Icardi'yi fena hırpalamış

Eski halinden eser yok! Wanda Nara'nın ayrılık kararı Icardi'yi fena hırpalamış

Eski halinden eser yok! Wanda Nara'nın ayrılık kararı Icardi'yi fena hırpalamış

Eski halinden eser yok! Wanda Nara'nın ayrılık kararı Icardi'yi fena hırpalamış

Eski halinden eser yok! Wanda Nara'nın ayrılık kararı Icardi'yi fena hırpalamış

Eski halinden eser yok! Wanda Nara'nın ayrılık kararı Icardi'yi fena hırpalamış

WANDA NARA'DAN AYRILIK SÖZLERİ

Konuyla ilgili açıklama yapan Wanda Nara, "Kişisel ve sağlık sorunları nedeniyle bir kez daha denedim. Ama olmadı. Bırakın herkes konuşsun, ben hiç konuşmadığım şeyleri sona bırakıyorum" ayrılık iddialarını doğrulamıştı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (2)

Suat Sari:

bırak gitsin

19
1
yanıtYanıtla
Doğru Söz:

Geyik

0
0
yanıtYanıtla
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