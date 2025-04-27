Eski hakemler, Gaziantep FK-Fenerbahçe maçının tartışmalı pozisyonları için tek görüşte birleşti

beIn Trio ekibi, 3-1 sarı-lacivertlilerin kazandığı Trendyol Süper Lig'in 33. haftasındaki Gaziantep FK- Fenerbahçe maçının ardından hakem Direnç Tonusluoğlu'nun kararlarını ve tartışmalı pozisyonları değerlendirdi.

İSMAİL YÜKSEK'İN MAÇIN BAŞINDA GÖRDÜĞÜ SARI KART

Deniz Çoban : Bu oyunun hemen başında, hakemin farkındalığı önemli fakat İsmail'in yaptığı sıradan bir faul. Bir oyuncunun her zaman yapabileceği bir hareket. Normal bir faul vardı. Uyarı mekanizmasına başvurmak istedi. Bunu 2.5'ta yaptı. 3. dakikada erken bir dakikada kartına başvurdu. İlki uyarılacak bir pozisyon değildi, erken davrandı. Bu pozisyon da sarı kart olacak pozisyon değildi. Ben limitimi koyuyorum dedi ama limiti çok aşağıdaydı. İkinci faulde uyaracaktı. İkazı yanlış yaptı, ihtarı yanlış yerde yaptı.

Bülent Yıldırım : İsmail'in yaptığı faulde uyarılacak hiçbir şey yok. Genel uyarı noktasında hata yaptı. Umut vaat eden bir atak yok, basit fauller. Bu sarı karta katılmam mümkün değil.

Bahattin Duran: Yüzde yüz sizinle aynı fikirdeyim. Bu sarı kart hiçbir şekilde oturmadı. Yanlış bir uyarı mekanizması ve sarı kart oldu.

GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

FENERBAHÇE'NİN PENALTI BEKLEDİĞİ EDIN DZEKO-SEMİH GÜLER POZİSYONU

Deniz Çoban: Savunma oyuncusu, top geçtikten sonra dikkatsiz bir şekilde Dzeko'nun ayağına basıyor mu? Bu dikkatsiz bir hareket. Dikkatsiz olduğu için kazara basıyor. Hareketlerinize sonuna kadar dikkat etmek zorundasınız. Bu VAR'ın konusu da olur, kanıt olur. Ama burada ayak kalmıyor ve kayıp üzerinden geçiyor. O yüzden VAR'ın konusu değil. Bu bir penaltı. Ben Fenerbahçeli oyuncuyum, ayağımı uzatıyorum sen benim ayağıma neden basıyorsun? Top gitti, sen neden benim ayağıma basıyorsun? Etkisi penaltı olacak kadar var. Hakem, kaçırabilir ayak oturmadığı için ama maç içindeki kararlarınızın bir standartı olur. Direnç Tonusluoğlu, bugün yardımcısı bayrak kaldırınca faul çaldı. Kaldırmayınca çalmadı. Faul değerlendirmeleri Süper Lig hakemine göre çok alttaydı. Pozisyon penaltı. VAR müdahesi olmaz.

Bahattin Duran: Benim de kararım bu pozisyon kesinlikle penaltı. Fenerbahçe'nin 6. dakikada penaltısı verilmedi.

Bülent Yıldırım: Zaman zaman kifayetsiz kalıyor kelimeler. Bir vatandaş gözüyle sorayım, top nerede, ayak nerede? Top gitmiş, ayak nerede, rakibin ayağının üzerinde. Gördüğü bir açı da var. Siz her şeyi VAR'a bırakırsanız, hakemlik yapmayın. Bu çok net bir penaltı. Bulunduğu açı itibariyle de her hakemin vereceği bir penaltı. Süper Lig seviyesinde görülüp de verilmemesini ben kabul etmiyorum.

GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

TALISCA'NIN İPTAL EDİLEN GOLÜ

Bülent Yıldırım: Birçok şeyi sağlıklı yakalayamayan hakem burada doğru bir tespitte bulundu. Doğru bir gol iptali ve tespit.

Deniz Çoban: Katılıyorum.

Bahattin Duran: Katılıyorum. İptal doğru.

Bülent Yıldırım: Oluş itibariyle beklenmeyen bir top. Haksız bir avantaj sağladı ve gol iptali doğru.

GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

OGÜN'ÜN PENALTI BEKLEDİĞİ POZİSYON

Bülent Yıldırım: Kanalda kimse sorsanız cevabını siz de biliyorsunuz. Yine çok hakim. Şimdi bu sarı kart değil! Sabahtan akşama kadar, pozisyon başlangıç, gelişme, bitiş itibariyle Ogün'ün yaptığı sarı karttan daha çok aldatma girişimi. Asla sarı kartsız geçilebilecek bir pozisyon değil bu. Ogün'ün yaptığı da etik dışı, net bir sarı kart.

Bahattin Duran: Ogün görmesi gereken, hakemi aldatmaya yönelik hareketten görmesi gereken sarı kartı görmedi.

GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

EN NESYRI'NİN İPTAL EDİLEN GOLÜ

Deniz Çoban: Yarı Otomatik Ofsayt sistemindeki tarihimizin en ince ofsaytı olabilir. Topa vuruluş anı burada çok değerli. Futbol böyle bir şey değil ama bu teknolojiyi aldıysak, getirdiysek sonucuna katlanmak zorundayız.

Bahattin Duran: Teknoloji bu şekilde çıkardı.

Bülent Yıldırım: İlave edecek bir şey yok. Sadece şunu bilelim, bu sistem, yayıncı kameralarından değil, kendi sisteminden stadyumun tavanına koyduğu kameradan oyuncuları takip ederek topun temas anında, bu yapay zekayla animasyon olarak karşımızı koyuyor. Zaman zaman militmetrik farklar çıkabiliyor. Kabul etmek ve saygı duymaktan başka yapabileceğimiz bir şey yok. Ofsayt dedi, ofsayt.

GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

DZEKO'NUN PENALTI BEKLEDİĞİ POZİSYON

Bülent Yıldırım: Topu kontrolüne mükemmel bir şekilde aldı Dzeko. Elle temas yok. Akılda hiçbir şey kalmasın. Tam topa vuracağı esnada, iki elle yandan etkili bir itme. Her yerde bariz gol şansı. Kontrol var, rakibin konumu belli. Bu pozisyon, bütün kriterleri karşılayan, Bruno topla oynama mücadelesi yapmazken net bir kırmızı kart ve penaltı ve yüzde yüz VAR müdahalesi gerektirecek bir pozisyon. Sahadaki hakemler, VAR üzerinden maç yönetmeye çalıştıkları için bunlar oluyor. Versin penaltıyı. Yanlışsa VAR düzeltsin.

Deniz Çoban: Hocam bir penaltı da verilecek VAR müdahalesiyle. Dzeko'nun penaltı beklediği bir pozisyon daha var. Standartı konuşuyoruz ya. Bu maçta bir penaltı olacaksa o buydu. VAR müdahalesi olacaksa o buydu. İki elle hedef gözeterek ve etkisini göstererek bir itme olduğunda VAR karışabiliyor. Bu, toptan uzaklaştırıyor, top için mücadele etmiyor, hakem görüyor. VAR üzerinden tartıştığımız sürece sahadaki hakemlerimiz gelişmiyor. Bruno kırmızı kart, VAR müdahalesi benim için tartışmasız.

Bahattin Duran: Benim için de öyle. Benim en önemli kanıtım şu, iki el var, oyuncu tam topa vurmaya hazırlanıyor. Oyuncu sağlam duramıyor, çok güzel kontrol edip önüne aldı, Gaziantepli oyuncu arkada kaldı, artık gol yapacak. Tek ayağının üzerindeki Dzeko'yu indirdi. Net penaltı. Bu bir topla oynama için mücadele yok. İtmeden dolayı penaltı. Kırmızı kart. Hakem görmedi ama buna VAR müdahalesi olmalıydı. Açık bir penaltı ve kırmızı kart. Top için mücadele yok. Net bir şekilde iki eliyle itme var.

GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

FENERBAHÇE'NİN KAZANDIĞI PENALTI

Deniz Çoban: Şu soruyu sorarım, o oyuncunun elinin orada işi ne? El oraya kalkmış, En-Nesyri de kalkan ele doğru topa doğru hamle yaparken, oraya geliyor eli. Ama bu oyuncunun elinin burada olması dikkatsiz davrandığının göstergesi. Buradaki etki mi daha bariz, bir önceki (Dzeko'nun penaltı beklediği pozisyon) pozisyonda mı? Aynı Video Yardımcı Hakem. Ona karışmıyor ama buna karışıyor. Ben bu standartı arıyorum. Bugün 3 penaltı beklentisi var. VAR'a bir hak verseniz, bir öncekine karışır. Bir hak daha verseniz, Dzeko'nun ayağına basılan pozisyona verir. Bu en son karışacağı olmuş. Buradaki standart ne? Ben buna penaltı veren hakeme ben itiraz etmem. Penaltı.

Bülent Yıldırım: Kararım penaltı. Yüze darbe yok, kol silah olarak kullanılmıyor. Sadece penaltı olduğunu düşünüyorum. Net penaltı. Bruno'nun eli, En-Nesyri'nin alnına vuruyor, avuç içiyle. Ele temas söz konusu değil, alnına gelen el sebebiyle. Biz hepsini yansıtalım. Penaltı.

Bahattin Duran: Ben de öyle. Gaziantepli oyuncu eliyle öyle gelerek risk alıyor. O el rakibinin başına geldi. Dikkatsiz, risk alarak geldi penaltı. Sahada buna hakem penaltı verir bence buna VAR müdahale etmezdi. Penaltı.

GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

MAÇ SONU İRFAN CAN NDIAYE ARASINDA YAŞANANLAR

Bülent Yıldırım: Şu yapılır mı, Badou ihraç. İrfan Can da bayağı bir şey yaptı hakeme ve dördüncü hakeme. Git ekrana bak, kırmızı kart diyor. İrfan sarı kart, Badou'nun kesinlikle ihracı gerekiyordu. Biten maçtan sonra rakibe ya da tribüne bu tarz hareketler yapamazsınız. Oradaki gücün şiddeti, derecesi tartışılmaz. Direkt rakibe vuruyor. Bu vurma girişimi, bu itme değil. Badou N'Diaye kırmızı kart, İrfan Can sarı diyorum ben.

Deniz Çoban: Dördüncü hakem arkadaşım ne yapıyor? Dördüncü hakemle bir alıp veremediğimiz yok ama sene başından beri bu davranışlarından dolayı konuşuyoruz. N'Diaye bir sarı kartı hak etmişti minimum, İrfan Can üzerine doğru gelirken o tarafa bir yere bakıyor. İrfan Can, parmak sallıyor. Bir oyuncu bir hakeme parmak sallayamaz. Direnç Tonusluoğu gününde değilmiş ama sahada ona yardımcı olacak hiç kimse yokmuş. Ben sarı karta razıyım.

Bahattin Duran: Ben de Badou kırmızı, İrfan Can sarı kart diyorum.

GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

HAKEMİN KARNESİ

Deniz Çoban: 6 sarı kart göstermiş. 3'ü yanlış demişiz. Çıkması gerekirken 6 tane sarı kart çıkmadı. Bruno'ya kırmızı kart çıkmamış. Size göre N'Diaye'ye kırmızı kart, bana göre sarı kart. Yine bir kart daha orada. 7 sarı kart, 1 kırmızı kart çıkmamış. N'Diaye konusunda eminiz, onu da dersek 8 sarı kart. Verilmeyen 2 tane penaltı. Verilmeyen 7 tane sarı kart, 1 tane kırmızı kart. 3 tane hatalı gösterilen sarı kart. 10 sarı kart, 1 kırmızı kart hatası tespit ettik.

Bülent Yıldırım: Maçın seyrini değiştirecek iki penaltıyı vermediğiniz anda ve kırmızı kartı vermediğiniz anda bu kadar hatayla çok kötü performans.

Bahattin Duran: Hakem ekibi ve VAR kötü performans.