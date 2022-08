Erzurum haberleri | Kazakistan Short Track Milli Takımı dünya kupası öncesi Erzurum'da güç depoluyor (2)

Kazakistan Short Track Milli Takımı, Kanada, ABD ve ülkelerinde düzenlenecek Short Track (sürat pateni) Dünya Kupası müsabakalarına Erzurum'da hazırlanıyor.

Erzurum'da 2000'lik Buz Pateni Salonunda kamp yapan Kazakistan Short Track Milli Takımı, Uluslararası Buz Pateni Federasyonu (ISU) tarafından 28-30 Ekim Kanada, 4-6 Kasım ABD ve 9-11 ile 16-18 Aralık tarihlerinde Kazakistan'da düzenlenecek Short Track Dünya Kupası öncesi güç depoluyor.

Kazakistan, dünya kupası organizasyonunun yanı sıra aynı yıl içinde üst üste uluslararası yarışlara da ev sahipliği yapacak. Kazak sporcular, bu organizasyonlarda seyircileri önünde hem bireysel hem de takım olarak madalya almayı amaçlıyor.

Kazakistan Short Track Milli Takımı Antrenörü Nurbergen Zhumagazıyev, AA muhabirine, Erzurum'a daha önce sporcu olarak geldiğini, yüksek rakım olduğu için burayı tercih ettiklerini söyledi.

"Takımdan beklentimiz çok büyük"

Tesisteki personellerle aile ortamında çalıştıklarını belirten Zhumagazıyev, "9 kız, 9 erkek, 3 teknik ekiple buraya geldik. Sporcu ve antrenör için en büyük hedef madalyadır. Kazakistan tarihinde ilk defa aynı şehirde iki tane dünya kupasına ev sahipliği yapacağız. Bu konuda takımdan beklentimiz çok büyük." dedi.

Zhumagazıyev, her sezon yeni başlangıçlar yaptıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Sıfırdan başladığımız için bu sezon da madalya ve başarılar bekliyoruz. Her yıl 6 kez dünya kupası yarışları oluyor ve bu yüzden her yıl aynı sporcular bunlara katılıyor. Ev sahipliği yapacağız ve bu sporcu için her zaman avantaj olmayabiliyor. Çünkü sporcu üzerinde baskı ve stres oluyor. Short track öyle bir branş ki basketbol, futbol gibi bir şey değil. Hiç beklemediğimiz şeyler olabiliyor. Birinci olan düşebiliyor ve sonuncu olan birinci oluyor. O yüzden bu konuda biz sadece Allah'a emanetiz."

Sporcuların henüz istenen seviyeye gelmediğini dile getiren Zhumagazıyev, Erzurum'dan sonra ülkelerinde kampa gireceklerini ve teknik ile dayanıklılık elde etmeyi hedeflediklerini aktardı.

Azhgaliyev: "Dünya kupası benim için çok önemli"

Milli sporcu Abzal Azhgaliyev ise 18 yıldan fazladır bu sporu yaptığını ve çeşitli başarılar kazandığını anlattı.

Olimpiyatlara 3 kez katılma şansı elde ettiği söyleyen Azhgaliyev, "İki kere de olimpiyat bayrağı taşıdım. O benim çok önemli bir başarı. Dünya kupalarında, üniversite ve Asya oyunlarında altın madalyalarım var. Bu sene kendimi en iyi derecede göstermeye çalışacağım. Kazakistan'da olacak dünya kupası benim için çok önemli. Çünkü ailem, arkadaşlarım, akrabalarım orada, onları sevindirmek istiyorum." diye konuştu.

Sporculardan Denis Nikisha da 16 yıldır bu sporu yaptığını ve 3 kez olimpiyatlara katıldığına değindi.

Dünya kupalarında madalyalarının bulunduğunu söyleyen Nikisha, "Bunlar bize yetmez, her zaman ileriye bakıyoruz. Olimpiyatlar ve dünya kupalarında daha çok madalya ve başarı istiyoruz. İlerisini göremem ama biz çok çalışıyoruz ve dünya kupalarında başarılı takımlar arasındayız. İnşallah bunun sonucunu göreceğiz. Her yarışta hedefimiz altın madalya ama özellikle kendi ülkemizde ayrı oluyor. Orada hem bireysel hem de takım olarak başarıyı taçlandırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.