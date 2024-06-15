Macaristan - İsviçre maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Macaristan - İsviçre maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

Macaristan - İsviçre maç özeti! EURO 2024'te heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Macaristan - İsviçre maçını kaçıran futbolseverler maç özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteyen futbolseverler Macaristan - İsviçre maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Macaristan - İsviçre maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte, Macaristan - İsviçre maç özeti haberimizde...

MACARİSTAN - İSVİÇRE MAÇ ÖZETİ

Macaristan - İsviçre maç özeti izlemek için haberimizin detaylarında yer alan maç özeti hakkında bilgilerden maç özetine TRT 1 platformlarından ulaşabilirsiniz. İyi seyirler...

MACARİSTAN - İSVİÇRE MAÇI KAÇ KAÇ?

Macaristan - İsviçre maçı 3-1'lik İsviçre üstünlüğü ile sona erdi.

MACARİSTAN – İSVİÇRE MAÇI SAAT KAÇTA?

Macaristan - İsviçre maçı saat 16.00'da başladı

MACARİSTAN – İSVİÇRE MAÇI NE ZAMAN?

Macaristan - İsviçre maçı bugün saat 16.00'da oynanacak.

MACARİSTAN – İSVİÇRE MAÇI HANGİ KANALDA?

Macaristan - İsviçre maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

MACARİSTAN – İSVİÇRE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Macaristan - İsviçre maçı Köln'dE, RheinEnergie Stadyumu'nda oynandı.