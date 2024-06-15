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İspanya - Hırvatistan maçı CANLI izle! (EURO 2024) İspanya - Hırvatistan EURO 2024 maçını hangi kanal veriyor, şifresiz nereden izlenir? #9917

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İspanya - Hırvatistan EURO 2024 maçı heyecanına canlı yayın ile ekran başında ortak olmak isteyen futbolseverler İspanya - Hırvatistan maçı canlı izle araştırması yapıyor. İspanya - Hırvatistan maçı canlı yayın ile nasıl ve nereden izlenir merak ediliyor. İspanya - Hırvatistan maçı şifresiz olarak ekranlara geliyor. Peki, İspanya - Hırvatistan maçını hangi kanal veriyor? İşte İspanya - Hırvatistan canlı izle araştırması yapanlar için maçın yayın bilgileri...

İspanya - Hırvatistan maçı canlı izle! İspanya - Hırvatistan EURO 2024 maçı heyecanına canlı yayın ile ekran başında ortak olmak isteyen futbolseverler İspanya - Hırvatistan maçı canlı izle araştırması yapıyor. İspanya - Hırvatistan maçı canlı yayın ile nasıl ve nereden izlenir merak ediliyor. İspanya - Hırvatistan maçı şifresiz olarak ekranlara geliyor. Peki, İspanya - Hırvatistan maçını hangi kanal veriyor? İşte İspanya - Hırvatistan canlı izle araştırması yapanlar için maçın yayın bilgileri haberimizde...

İSPANYA - HIRVATİSTANMAÇI CANLI İZLE

İspanya - Hırvatistan maçını canlı izlemek için haberimizin detaylarında yer alan İspanya - Hırvatistan maçı canlı yayın başlığı altında yer alan bilgiler ışığında İspanya - Hırvatistan maçı canlı izle keyfini yaşayabilirsiniz. İyi seyirler...

İSPANYA - HIRVATİSTAN MAÇI CANLI YAYIN

İspanya - Hırvatistan maçını TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz. İspanya - Hırvatistan maçını TRT 1'den şifresiz izleyebilmeniz için güncel TRT 1 frekans bilgilerini girmeniz gerekiyor.

• Uydu: TÜRKSAT 4A

• Frekans: 11794

• Polarizasyon: V Dikey

• Sembol Oranı: 30.000

• FEC: 3/4

İSPANYA - HIRVATİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA?

İspanya - Hırvatistan maçı saat 19.00'da başlayacak.

İSPANYA - HIRVATİSTAN MAÇI NE ZAMAN?

İspanya - Hırvatistan maçı bu akşam saat 19.00'da oynanacak.

İSPANYA - HIRVATİSTANMAÇI HANGİ KANALDA?

İspanya - Hırvatistan maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

İSPANYA - HIRVATİSTAN MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İspanya - Hırvatistan maçıBerlin'de, Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

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Kaynak: Haberler.com / Gündem

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