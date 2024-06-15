Macaristan - İsviçre maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Macaristan - İsviçre maçı ne oldu? #9917

Macaristan - İsviçre maçı kaç kaç? EURO 2024 günün önemli mücadelelerinden Macaristan - İsviçre maçı oynanıyor. Macaristan - İsviçre maçı kaç kaç merak ediliyor. Macaristan - İsviçre canlı maç anlatımı ve golleri atanlar, canlı maç skoru takip ediliyor. Detaylar haberimizde...

MACARİSTAN - İSVİÇRE MAÇI KAÇ KAÇ?

Macaristan - İsviçre maçı 3-1'lik İsviçre üstünlüğü ile sona erdi.

MACARİSTAN – İSVİÇRE MAÇI SAAT KAÇTA?

Macaristan - İsviçre maçı saat 16.00'da başladı.

MACARİSTAN – İSVİÇRE MAÇI NE ZAMAN?

Macaristan - İsviçre maçı bugün saat 16.00'da oynanacak.

MACARİSTAN – İSVİÇRE MAÇI HANGİ KANALDA?

Macaristan - İsviçre maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

MACARİSTAN – İSVİÇRE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Macaristan - İsviçre maçı Köln'de, RheinEnergie Stadyumu'nda oynandı.