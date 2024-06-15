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Özgür Özel'den normalleşme vurgusu: Asıl mesele siyasetin millete çevrilmesidir

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CHP lideri Özgür Özel, "Türkiye'nin normalleşmesi, siyasetin rotasının yeniden millete çevrilmesini, siyasetin gündeminin sadece halkın gündemi etrafında şekillenmesini gerektirmektedir." diyerek normalleşme sürecinde önemsedikleri asıl meselenin bu olduğunu belirtti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, " Türkiye'nin normalleşmesi, siyasetin rotasının yeniden millete çevrilmesini, siyasetin gündeminin sadece halkın gündemi etrafında şekillenmesini gerektirmektedir. Son seçimlerin birinci partisi olarak, normalleşme sürecinde önemsediğimiz asıl mesele budur." ifadesini kullandı.

"ZENGİNİ DAHA ZENGİN, YOKSULU DAHA YOKSUL YAPACAK DÜZENLEMELERİN HAZIRLIĞINDALAR"

Özel, Kurban Bayramı mesajında vatandaşların uzun süredir ekonomik zorluklar yaşadıklarını belirterek "31 Mart yerel seçimlerinde siyasi ve ekonomik tercihleri halkın onayını alamayan Cumhurbaşkanlığı kabinesi ise vergide adaleti sağlayacağına, asgari ücreti artırmama fikrinden vazgeçeceğine, en düşük emekli maaşını artıracağına, zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul yapacak düzenlemelerin hazırlığını yapmaktadır." açıklamasını yaptı.

31 Mart yerel seçimlerinin ardından ekonomik krizden en çok etkilenen kesimlerden olan eğitim emekçileriyle İstanbul'da, emeklilerle Ankara'da, çay üreticileriyle Rize'de ve hububat üreticileriyle Hayrabolu'da bir araya gelerek, sorunlarını duyurduklarını aktaran Özel, Kurban Bayramı'nın ardından Gebze'de emekçilerle, asgari ücretlilerle bir araya geleceklerini bildirdi.

"NORMALLEŞMEDE ÖNEMSEDİĞİMİZ ASIL MESELE..."

Vatandaşların daha yaşanılabilir koşullarda hayatlarını sürdürebilmesi, mahkum edildikleri açlık ve yoksulluk sınırından kurtulabilmeleri için çaba harcamayı sürdüreceklerini ve yönettikleri yerel yönetimlerde sosyal belediyecilik uygulamalarını genişleteceklerini belirten Özgür Özel, Kurban Bayramı'nı kutlayıp bayramın tüm İslam coğrafyasına huzur ve barış getirmesini dileyerek şunları kaydetti:

"Türkiye'nin normalleşmesi, siyasetin rotasının yeniden millete çevrilmesini, siyasetin gündeminin sadece halkın gündemi etrafında şekillenmesini gerektirmektedir. Son seçimlerin birinci partisi olarak, normalleşme sürecinde önemsediğimiz asıl mesele budur.

Tüm İslam alemi ve tüm insanlığın yüreğini acıtan Gazze'deki katliama karşı Filistin'i tanıma kararı alan Avrupa ülkelerine yenilerinin eklenmesini diliyor, dünyanın bu mezalim karşısında sessizliğini bozmasını temenni ediyorum."


Kaynak: AA / Politika

Özgür Özel Türkiye Politika Ekonomi Güncel Haberler

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