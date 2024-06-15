İspanya - Hırvatistan maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! İspanya - Hırvatistan maçı ne oldu?

İspanya - Hırvatistan maçı kaç kaç? EURO 2024 günün önemli mücadelelerinden İspanya - Hırvatistan maçı oynanıyor. İspanya - Hırvatistan maçı kaç kaç merak ediliyor. İspanya - Hırvatistan canlı maç anlatımı ve golleri atanlar, canlı maç skoru takip ediliyor. Detaylar haberimizde...

İSPANYA - HIRVATİSTANMAÇI CANLI İZLE

İspanya - Hırvatistan maçını canlı izlemek için haberimizin detaylarında yer alan İspanya - Hırvatistan maçı canlı yayın başlığı altında yer alan bilgiler ışığında İspanya - Hırvatistan maçı canlı izle keyfini yaşayabilirsiniz. İyi seyirler...

İSPANYA - HIRVATİSTAN MAÇI CANLI YAYIN

İspanya - Hırvatistan maçını TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz. İspanya - Hırvatistan maçını TRT 1'den şifresiz izleyebilmeniz için güncel TRT 1 frekans bilgilerini girmeniz gerekiyor.

• Uydu: TÜRKSAT 4A

• Frekans: 11794

• Polarizasyon: V Dikey

• Sembol Oranı: 30.000

• FEC: 3/4

İSPANYA - HIRVATİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA?

İspanya - Hırvatistan maçı saat 19.00'da başlayacak.

İSPANYA - HIRVATİSTAN MAÇI NE ZAMAN?

İspanya - Hırvatistan maçı bu akşam saat 19.00'da oynanacak.

İSPANYA - HIRVATİSTANMAÇI HANGİ KANALDA?

İspanya - Hırvatistan maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

İSPANYA - HIRVATİSTAN MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İspanya - Hırvatistan maçıBerlin'de, Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

İSPANYA - HIRVATİSTAN MAÇI KAÇ KAÇ?

İspanya - Hırvatistan maç sonucu sayfamızdan takip edebilirsiniz.