Engelli Yüzücü Uğur Atabay, Başarılarına Yeni Madalyalar Eklemek İçin Çalışıyor

Siirt'te yaşayan bedensel ve görme engelli 26 yaşındaki Uğur Atabay, 3 yıl önce başladığı yüzmede elde ettiği başarılara yenilerini eklemek için çalışıyor.

Doğuştan bedensel ve görme engelli Uğur Atabay, antrenör Halil Taş'ın yönlendirmesiyle 3 yıl önce yüzme sporuna başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Siirt Bedensel Engelliler Spor Kulübü sporcusu olan Uğur, Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından 2022'de Gaziantep'te düzenlenen Bedensel Engelliler Türkiye Yüzme Şampiyonası'nda 3 altın, aynı yıl Konya'da yapılan Para Yüzme Türkiye Şampiyonası ve milli takım seçmelerinde 4 altın ve 1 gümüş madalya kazandı.

Bu yılın nisan ayında Sivas'ta düzenlenen Para Yüzme ve DEAF (İşitme Engelliler) Yüzme Bölge Şampiyonası'nda 5 altın madalya kazanan Uğur'un hedefi milli takıma dahil olmak.

"Yüzme ile tanıştıktan sonra hayatım değişti"

Uğur Atabay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, engeli nedeniyle daha önce günün büyük bir bölümünü evde geçirdiğini söyledi.

Antrenörünün yüzmeye yönlendirmesiyle hayatının değiştiğini belirten Uğur, şunları kaydetti:

"Daha önce arkadaş çevrem yoktu. Yüzme ile tanıştıktan sonra hayatım değişti. Babam fırında çalıştığı için ben de yanına gidip geliyordum. Bazen kasaya bakıyordum. Başka sosyal aktivitem yoktu. Halil hoca beni yüzmeye yönlendirdi. Kendisine minnettarım, hakkı ödenmez. 3 yılda yüzmede kendimi geliştirdim. Çeşitli illerde yapılan yarışmalara katıldım. Şampiyonluklar yaşadım. Hedefim milli takıma girmek, ardından Avrupa şampiyonu olmak. Ancak rahatsızlığımdan dolayı bazen yarışlara gidemiyorum. Yüzme branşında başarı beklemiyordum. Halil hoca sayesinde öz güvenim gelişti. İnsan çalıştıkça başarı oluyor. İnsan çalıştıkça bir şeyleri daha iyi yaptığına inanıyor."

Engelli bireylerin mutlaka bir spor dalıyla ilgilenmesi gerektiğini dile getiren Uğur Atabay, sporun özel bireylerin yaşama tutunmasına önemli katkı sağladığını anlattı.

Yüzmeye başladıktan sonra sosyalleştiğini ifade eden Atabay, "Engelliler derneği olarak bir mekana ihtiyacımız var. Antrenmanlarımıza geliş gidişlerde araç sıkıntısı çekiyoruz. Engelli araç sıkıntımızın giderilmesini bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Antrenör Halil Taş: "Uğur'un hedefi milli takım"

Antrenör Halil Taş, Uğur Atabay'ın azmiyle çevresine örnek olduğunu dile getirdi.

Taş, Uğur'un İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesindeki yarı olimpik yüzme havuzunda hafta içi düzenli antrenman yaparak yarışmalara hazırlandığını anlattı.

Çok sayıda engelli bireyi sporla buluşturduklarını dile getiren Taş, şöyle konuştu:

"Sporla tanıştırdığımız bireyler arasında Uğur da var. Kendisinin sakatlık derecesi hayli yüksek. Sadece bedensel engelli değil, aynı zamanda görme engeli de bulunuyor. Hayata küsen Uğur'un elinden tuttuk. Ailesiyle irtibata geçtik, onu yüzmeye yönlendirdik. Öz güveni oluşan Uğur, Türkiye şampiyonalarında katıldığı her yarışta madalya kazandı. Yetenekli biri. Uğur başarıyorsa diğerleri niye başarmasın. Uğur'un hedefi milli takım. Daha önce hastalığından dolayı milli takıma gidemediği için Avrupa Şampiyonası'na katılamadı."