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Emre Akbaba'dan yıllar sonra gelen Fatih Terim itirafı: Kalp krizi geçirdim

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Eyüpspor forması giyen Emre Akbaba, Galatasaray ve Fatih Terim hakkında açıklamalarda bulundu. Terim ile olan bir anısını anlatan Akbaba, "Havuzdayken Fatih Terim beni aradı. Kuzenime ve abime dedim ki, 'Fatih Terim arıyor.' Millet bağırıyor havuzda. Nasıl cevap vereceğim şimdi ben dedim. Orada bir tedirgin oldum. Açtım da beş on saniye kalp krizi geçirdim" dedi.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Eyüpspor forması giyen Emre Akbaba, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Akbaba, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kendisi için girdiği transfer rekabetine değindi.

Fanatik'e çok konuşulacak açıklamalarda bulunan Akbaba, Fatih Terim hakkında da önemli değerlendirmelerde bulundu.

"5-10 SANİYE KALP KRİZİ GEÇİRDİM"

Terim ile olan bir anısını anlatan Akbaba, "Fatih Terim de çok özel bir insan. Dışarıdan sert görünebilir ama zor günlerinizde her zaman yanınızda olur. Fatih Terim sizi hiçbir zaman bırakmaz. Sakatlık yaşarsınız, yine de size çok iyi davranır. Örneğin Omar Elabdellaoui'nin yaşadığı talihsiz kazanın ardından örnek olacak cinsten bir davranış sergiledi hoca. Hocayla anılarımızı bazen arkadaşlarıma anlatıyorum. Sallamayı çok severdi. Anlatıyorum bunları. Gülüyorlar ve keşke biz de Fatih Terim'le çalışabilseydik diyorlar. Şu an anılarımıza dair net olarak bir şey anlatmasam daha iyi. Sakatlandığım dönemde ilgilenmesi ve her zaman sahip çıkması... Bir gün kuzenlerimle Fransa'daydım. Kardiyo yapmak için havuza girmem gerekiyordu. Havuzdayken Fatih Terim beni aradı. Kuzenime ve abime dedim ki, 'Fatih Terim arıyor.' Millet bağırıyor havuzda. Nasıl cevap vereceğim şimdi ben dedim. Orada bir tedirgin oldum. Açtım da beş on saniye kalp krizi geçirdim. Sakatlığımın durumunu sordu. Nasıl olduğuma dair benden bilgi almıştı" dedi.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

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Yorumlar (1)

Asil Türk:

Trışkadan nagmeler

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