Elazığ takımları katılım bedellerini ödedi

Yeni sezonda Elazığ'ı Bölgesel Amatör Ligde temsil edecek olan Fırat Üniversitesi ve Aksaray Gençlikspor, lige katılım bedellerini ödedi.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 13. sezonu düzenlenecek Bölgesel Amatör Lig'e katılma hakkı bulunan kulüplerin, katılım belgelerini en geç 18 Temmuz 2022 tarihine kadar TFF Amatör İşler Müdürlüğü BAL Departmanlığı'na göndermeleri gerekiyordu. Bu çerçevede Elazığ takımları Fırat Üniversitesi GSK ve Aksaray Gençlikspor gerekli meblağları yatırarak, lige katılma hakkı elde etmiş oldu. BAL'a 2022-2023 sezonunda 200 takımın katılma hakkı bulunuyordu. Bu takımlardan 127'si 2021-2022 sezonunda Bölgesel Amatör Lig'de yer alan takımlardan, 61'i Bölgesel Amatör Ligde yer alacak Yerel Lig takımlarından, 12'si ise 2021-2022 sezonunda TFF 3. Ligden BAL'a düşen takımlardan oluşuyor. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı / Spor