Develi Erciyesspor ile Ambar Kızılırmakspor Arasında Olaylar Sonrası Maç Yarıda Kaldı

Develi Erciyesspor ile Ambar Kızılırmakspor arasında oynanan karşılaşmanın 82. dakikasında çıkan olaylar sonrası maç yarıda kaldı.

Kayseri Şeker 2. Amatör Küme B Grubu'nda ligin 11. haftasında Develi İlçe Stadı'nda Develi Erciyesspor ile Ambar Kızılırmakspor karşı karşıya geldi. Karşılaşma 2-1 konuk ekip Ambar Kızılırmakspor'un lehine devam ederken 82. dakikada çıkan kavga sonrası karşılaşma yarıda kaldı. Tekmelerin havada uçuştuğu kavgada Develi Erciyessporlu bazı oyuncular; Ambar Kızılırmaksporlu yerde yatan oyuncuyu tekmeledi. Güvenlik güçlerinin müdahale etmesine rağmen büyüyen kavga sonrası Ambar Kızılırmakspor'dan bir oyuncu yaralandı ve tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. Çıkan kavga sonrası Ambar Kızılırmakspor Kulübü şikayetçi oldu.

Kavga sonrası maçın hakemleri Develi Erciyesspor'dan Vefa Tekir, Yunus Emre Özkara, Ömer Faruk Akburak, Atakan Katırcı ve Ambar Kızılırmakspor'dan Nurettin Batar ile Kadir Yılmaz'ın lisanlarını aldı. Yarıda kalan karşılaşma ile ilgili sonrası kararı Futbol İl Disiplin Kurulu verecek. - KAYSERİ