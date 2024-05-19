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Derbide hüsrana uğrayan Buruk net konuştu: Haftaya şampiyonuz

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Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında evinde Fenerbahçe'ye 1-0 yenilen Galatasaray, şampiyonluğu son haftaya bıraktı. Maçın ardından açıklama yapan teknik direktör Okan Buruk, "Bu bir kaza, 2000 yılında da Fenerbahçe'ye iç sahada kaybettik. Bu bize ders oldu. Kaybettiğimiz için üzüntülüyüz, özür dileriz. Haftaya inşallah buraya şampiyon döneceğiz. Bunun için elimizden gelenin fazlasını yapacağız" dedi.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında sahasında şampiyonluk yarışındaki ezeli rakibi Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup oldu. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, karşılaşmanın ardından şampiyonluk ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Derbide hüsrana uğrayan Buruk net konuştu: Haftaya şampiyonuz

"HİÇBİRİMİZİN PERFORMANSI İYİ DEĞİLDİ"

Buruk, maçla ilgili "11'e 11'de çok iyi oynamadık. 11'e 10'da daha çok üretmeliydik. Rakibimiz orada iyi kapandı. İkinci yarının başında daha iyiydik. Biraz daha sakin olmamız gerekirdi. Genel olarak iyi işler yapmadık. Çok üretemedik, bireysel yetenekleri doğru kullanamadık. Maçtan önce de oyuncu 'Bu iş bitti' gibi düşünebiliyor. Bazen bu baskı, bazen rahatlık oluyor. Hiçbirimizin performansı iyi değildi. Daha iyisini yapmalıydık" ifadelerini kullandı.

Derbide hüsrana uğrayan Buruk net konuştu: Haftaya şampiyonuz

"HAFTAYA BURAYA ŞAMPİYON DÖNECEĞİZ"

Şampiyonluk ile ilgili de konuşan deneyimli teknik adam "Şampiyonluğu son haftaya bıraktık. Konya deplasmanında inşallah şampiyonluğumuzu ilan etmek için bekleyeceğiz. Konya'nın da durumu belli. Ben oyuncularıma güveniyorum. Bu bir kaza, 2000 yılında da Fenerbahçe'ye iç sahada kaybettik. Bu bize ders oldu. Kaybettiğimiz için üzüntülüyüz, özür dileriz. Haftaya inşallah buraya şampiyon döneceğiz. Bunun için elimizden gelenin fazlasını yapacağız" açıklamasını yaptı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Trendyol Süper Lig Galatasaray Okan Buruk Fenerbahçe Futbol Spor Haberler

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Düştükleri notu görmeniz lazım! Fenerbahçe'den Galatasaray'a maç sonu olay gönderme

Düştükleri notu görmeniz lazım! Fenerbahçe'den Galatasaray'a maç sonu olay gönderme
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Yorumlar (10)

Ali Yilmaz:

Konya'yı yenince şampiyon olacaklarmış. mahalleler arası turnuva şampiyonu...

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Veysel null:

Okan Hoca ne oldu da 10 kişi kalmış feneri yenemedin acaba? yoksa bahis şirketleri anlaşması gereği bilerek mi yenildiniz? Bana çok kuşkulu geldi bu yenilgi...

47
15
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Veysel null:

Ben böyle ciddiyetsiz bir Galatasaray ilk defa gördüm bu sezon.. Takım rehavet içerisinde çıkmıştı sahaya. Tamam Fener de iyi oynadı fakat GS ciddiyetini koruyarak oynasaydı feneri yenerdi...

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Zengiz:

Okan Buruk küçük takımların hocası Galatasaray gibi büyük bir camiada hocalık yapacak yeteneği yok Bunu Avrupa. maçlarında kanıtladı

28
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Murat Yıldırım:

Bu takımla Okan Konya yı da yenemez. Hakem etkisi olmaz ise…

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nurullah acar:

Ne oldu konya sana maci hediyemi etcek okadar emin konusuyorsun dereyi gormeden pacalari sıvalamayın okan bey

31
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Veysel null:

yaw sen ne saçmalıyorsun be kardeşim. Febe nin de şutu yoktu şanslari yaver gitti ve duran toptan golü buldular işte. febe nin tek isabetli şutu gol oldu. Şans febe nin yanındaydı diye erken şampiyonluk havasına girmiş ciddiyetsiz oynayan GS takimini hemen gömmeye mi çalışıyorsun?

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Cesur:

Kendi evinde ezeli rakibini yenerek şampiyon olmak varken üstelik rakibin 10 kişi kalmışken farka boğacağın tarihe geçecek bir ortam yakalamışken, bu kadar ruhsuz bu kadar korkak bu kadar ciddiyetten uzak bir futbol oynatıp taraftarını hayal kırıklığına uğrattıktan sonra haftaya şampiyon olman hiç bir taraftarını asla tatmin etmeyecek.

7
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Siranuş Nermer:

bazende evdeki hesap çaşıya uymuyor

4
0
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Ne Demeli:

Bu futbolda adalet yok... GS ayağına gelen şansı tepti.. Konya maçını da cepte görmesi çok büyük hata olur. 95 yılında bir Trabzon Van maçı hatırlıyorum bilenler iyi hatırlar.. Kısaca her şey olabilir.

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