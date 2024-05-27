Üye Girişi
Haberler

Deniz Küreği Türkiye Kupası Manavgat'ta düzenlenecek

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde gerçekleştirilecek olan Deniz Küreği Türkiye Kupası yarışları, 30 Mayıs-2 Haziran tarihleri arasında Çamiçi Halk Plajı'nda yapılacak. Yarışlara 19 kulüp ve 200'ü aşkın sporcu katılacak. Sahil sürat branşında yapılacak yarışlar, Türkiye'de ilk kez resmi olarak Deniz Küreği Türkiye Kupası'nda gerçekleştirilecek.

Deniz Küreği Türkiye Kupası yarışları, Antalya'nın Manavgat ilçesinde gerçekleştirilecek.

Türkiye Kürek Federasyonunun açıklamasına göre yarışlar, Manavgat Belediyesinin destekleriyle 30 Mayıs-2 Haziran tarihlerinde Çamiçi Halk Plajı'nda yapılacak.

Uzun mesafe (Endurance) ve sahil sürat (beach sprint) branşlarında düzenlenecek yarışlara, 19 kulüp ve 200'ü aşkın sporcu katılacak.

Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları programına alınan sahil sürat branşında yarışlar, Türkiye'de ilk kez resmi olarak Deniz Küreği Türkiye Kupası'nda yapılacak. Sahil sürat yarışlarında ekipler, ilk kupayı kazanmak için mücadele edecek.

Kaynak: AA / Spor

Türkiye Kupası Manavgat Antalya Türkiye Spor Güncel Haberler

Görüntü Türkiye'den! Ağaçtaki dev yılanı görenler gerçek olduğuna inanamıyor

Görüntü Türkiye'den! Ağaçtaki dev yılanı görenler gerçek olduğuna inanamıyor

 Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yeni müfredatı onayladı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yeni müfredatı onayladı

 Sokak hayvanlarıyla ilgili çarpıcı anket! Üç kişiden ikisi 'Çözüm kısırlaştırma' diyor

Sokak hayvanlarıyla ilgili çarpıcı anket! Üç kişiden ikisi "Çözüm kısırlaştırma" diyor

 Pendik'te kan donduran olay! İki ayrı çöp konteynerinde parçalanmış erkek cesedi bulundu

Pendik'te kan donduran olay! İki ayrı çöp konteynerinde parçalanmış erkek cesedi bulundu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title