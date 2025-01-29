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Danylo Sikan'ın isminin telaffuzunu duyanlar kulaklarına inanamıyor

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Trabzonspor'un yeni transferi Danylo Sikan, antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kendisine nasıl hitap edildiği sorulan Sikan, "Ukrayna'da bana kısaca 'S*k' diyorlar. Siz de bu şekilde ifade edebilirsiniz" yanıtını verdi. Ukraynalı forvetin bu cevabı kısa sürede viral oldu.

Trabzonspor'un ara transferde kadrosuna kattığı Ukraynalı oyuncu Danylo Sikan, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Kayserispor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdüren bordo-mavili takımın antrenmanı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sikan'ın ismiyle ilgili soruya verdiği cevap çok konuşuldu.

"BANA UKRAYNA'DA 'SİK' DİYORLAR"

İsminin telaffuzu ve kendisine nasıl hitap edilmesini istediği sorulan Sikan, " Ukrayna'da bana kısaca "S*k" diyorlar. Siz de bu şekilde ifade edebilirsiniz" dedi. Ukraynalı futbolcunun bu yanıtı kısa sürede en çok konuşulanlar arasına girdi.

Danylo Sikan'ın isminin telaffuzunu duyanlar kulaklarına inanamıyor

"ÇOK BÜYÜK BAŞARILAR KAZANACAĞIZ"

Ukraynalı oyuncu, Trabzonspor'da daha iyi oyuncu olmayı hedeflediğine işaret ederek, "Tabii ki gol atmak, asist yapmak, takımımın kazanmasına katkıda bulunmak istiyorum. Umuyorum takımımla birlikte çok büyük başarılar kazanacağız. Asıl hedefim bu" ifadelerini kullandı.

"ÖNCELİĞİM TRABZONSPOR"

Trabzonspor'da önemli santrfor oyuncularının forma giydiğini hatırlatan Sikan, "Umuyorum ben de onlardan daha iyi santrfor performansı gösterebilirim. Takımın kazanması için elimden geleni yapmaya çalışacağım. Benim için öncelik takımımın kazanması. Takım 3 puan aldığında benim attığım gollerin değeri var. Takım kazanmadığında, başarılı olmadığında ben de kendimi başarılı görmem" şeklinde konuştu.

Sikan, bordo-mavili kulübün kadrosuna katmaya çalıştığı bir diğer Ukraynalı oyuncu Zubkov'a ilişkin, "Çok fazla bir şey bilmiyorum. Umuyorum bu transfer periyodunda da transfer olumlu bir şekilde sonlanacak. İyi bir oyuncu olduğu için de beraber tekrar oynama fırsatı bulacağız" değerlendirmesinde bulundu.

Danylo Sikan'ın isminin telaffuzunu duyanlar kulaklarına inanamıyor

ŞENOL GÜNEŞ SÖZLERİ

Teknik direktör Şenol Güneş ile görüştüğünü anlatan Sikan, şöyle devam etti;

"Hocamız çok iyi bir antrenör. Gerçekten bana, geldiğim ilk andan itibaren çok dostça, arkadaş canlısı yaklaştı. Her gün görüşüyoruz. Onun benden isteği, ilk talebi hem onun oyun mantalitesini anlamam hem de bu forma için mücadele etmenin önemini anlamamdı. Elimden gelen en iyi mücadeleyi vermeye çalışacağım. Umuyorum hocamızla birlikte birçok maç kazanacağız."

"UMARIM BU SAVAŞ BİR AN ÖNCE BİTECEK"

Ukrayna'da şu an savaş olduğunu hatırlatan Sikan, "Savaşla ilgili devam eden süreci siz de biliyorsunuz. Umuyorum Rusya ile olan bu savaş bir an önce bitecek, barış huzur ortamı bulunacak. Sadece Trabzon'a değil, Türkiye'ye, Avrupa'ya altyapıdan genç sporcular gitti. Tabii ki onların burada ağırlanması, burada olması benim açımdan önemli" dedi.

"KENDİMİ GELİŞTİRMEK İSTİYORUM"

Sikan, Türkiye'de ligin iyi ve kaliteli olduğunu belirterek, şunları kaydetti;

"Tabii ki takip ediyordum. İyi ve kaliteli lig olduğunu biliyorum. Benim görüşüme göre dünyadaki en iyi 10 ligden bir tanesi. Hırslı, iyi takımların olduğu bir lig. Ben de kendimi burada daha iyi oyuncu haline getirebilirim. Buraya geliş sebeplerimden bir tanesi bu. Geldiğim şehir futbol şehri, geldiğim ülke futbol ülkesi, ligin iyi kaliteli büyük takımlardan oluşan iyi bir lig olduğunu düşünüyorum. Ben de kendimi geliştirmek istiyorum. Kendime örnek aldığım oyuncular Ukraynalı Shevchenko, Brezilyalı Ronaldo, Henry, Luis Suarez olabilir."

Danylo Sikan'ın isminin telaffuzunu duyanlar kulaklarına inanamıyor

BANZA İÇİN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

    Ukraynalı oyuncu, bordo-mavili takımın rakiplerinde önemli santrfor oyuncular bulunmasına ilişkin soru üzerine, "Büyük isimli futbolculara sahip olduklarını biliyorum ama sahada isimler değil takım oynar. İyi bir takıma sahip olduğunuzda başarılı olan taraf siz olursunuz. Biz de bunu yapmaya çalışacağız takım olarak" yanıtı verdi.

    Takımın santrfor oyuncusu Banza'nın çok gol attığını ve takıma önemli katkılar sunduğunu daha önce söylediğini anımsatan Sikan, konuşmasını şöyle sürdürdü;

    "Antrenmanlarda bunu yakından görme, tanıklık etme şansım oldu. Zaten antrenmanlara çıktığımızda ceza sahasında ne kadar başarılı santrfor olduğunu, bitirici olduğunu ben de bizzat görmüş oldum. Santrfor futbolcularımızın iyi ve kaliteli olması benim adıma da önemli. Her gün onlarla antrenman yapıyoruz. Benim de daha iyiye gidebilmek adına bir şeyler çıkarmama yardımcı oluyor. Tabii ki diğer santrfor oyuncularının iyi olması beni de en iyimi vermeme, maksimum konsantrasyon sağlamamı sağlıyor. Onlarla beraber olmak benim adıma da iyi bir durum."

    Danylo Sikan'ın isminin telaffuzunu duyanlar kulaklarına inanamıyor

    "İHTİYAÇ OLAN HER YERDE OYNARIM"

    Sikan, santrfor pozisyonunda oynamayı isteyen bir oyuncuyu olduğunu dile getirerek, "Tercihimi soracak olursanız orayı tercih edeceğim. Eğer hocamızın ya da takımın bana sol kanatta, sağ kanatta, stoper, kaleci pozisyonunda ihtiyacı varsa ben olabilecek her pozisyonda oynamaya hazır olan oyuncuyum. Önemli olan benim nerede oynadığım değil, takımımızın 3 puan alması, galip gelmesi. Hocamızın, taraftarlarımızın veya takımın nerede ihtiyacı varsa ben orada oynamaya hazırım" dedi.

    "TARAFTARIMIZI GÖRMEK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

    Trabzonspor taraftarlarıyla ilgili videolar izlediğini belirten Sikan, "Takımı nasıl desteklediklerinin farkındayım. Ben de taraftarlarımızın 90 dakika boyuncu her saniye kendi gözlerimle görmek, buna şahit olmak için sabırsızlanıyorum. Ben de sahamızda ilk maçımızı bekliyorum" diye konuştu.

    Danylo Sikan'ın isminin telaffuzunu duyanlar kulaklarına inanamıyor
    Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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    Yorumlar (4)

    Haber YorumlarıBenim Kkk:

    Deene bzim tim skittuu

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    Haber YorumlarıAhmet Yildiz:

    tövbe tövbe

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    Haber YorumlarıSiyah&Beyaz null:

    bi skm olmaz

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    Haber YorumlarıLetgohesap null:

    Haberciler sürekli bu soruyu dalga gecer gibi sorduğu icin oda aynısını habercilere yapmıs.

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