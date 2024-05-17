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Corendon Alanyaspor, Samsunspor maçı için hazır

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Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Yılport Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenman sonrası takım, maç için hazır olduğunu açıkladı.

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında yarın deplasmanda Yılport Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre turuncu-yeşilliler, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde antrenman yaptı.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma çalışmalarıyla başladı.

5'e 2 top kapma organizasyonlarının ardından antrenman, çıkış koşuları çalışmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA / Spor

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