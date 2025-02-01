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Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem cübbeyi giydi

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Cinsel ilişki videosu çıktığı iddiasıyla Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ömür boyu men cezası alan kadın hakem Elif Karaarslan, sosyal medya üzerinden yüksek lisans mezuniyetini duyurdu. Marmara Üniversitesi'nde Spor Yönetimi üzerine yaptığı yüksek lisansını 4 üzerinden 3.90 ortalama ile bitirdiğini duyuran Karaarslan mezuniyet fotoğrafını da paylaştı.

Cinsel ilişki videosu çıktığı iddiasıyla Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ömür boyu men cezası alan kadın hakem Elif Karaarslan, sosyal medya paylaşımları ile adından söz ettirmeye devam ediyor.

CÜBBEYİ GİYDİ

Karaarslan, son olarak yüksek lisansını 4 üzerinden 3,90 ortalama bitirdiğini duyuran Karaarslan mezuniyet fotoğrafını da paylaştı.

"ACI ÇEKMİŞ İNSANLAR TEHLİKELİDİR"

Paylaşımına da bir mesaj ekleyen Elif Kararslan, " Marmara Üniversitesi'ni bölüm 1.'liği ile bitirdikten sonra, Spor Yönetimi üzerine yaptığım yüksek lisansımı da 4 üzerinden 3.90 ortalama ile bitirmiş olmanın haklı gururunu sizinle paylaşmak istedim. Hayatımın en zor ve sancılı son 2 yılını geçirmişken, akademik hayatımdan hiçbir taviz vermeden yoluma devam etmek benim için çok değerli. Bu yolda destekleyen tüm sevenlerime ve yanımda olan yol arkadaşlarıma sonsuz teşekkürler. Acı çekmiş insanlar tehlikelidir, çünkü savaşmayı iyi bilirler" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

61 yaşındaki gözlemci Orhan Erdemir ile 24 yaşındaki hakem Elif Karaarslan'ın geçtiğimiz sezon ilişki yaşadığı video sosyal medyada yayılmıştı. Videonun ardından harekete geçen Türkiye futbol Federasyonu, iki ismi de görevinden ömür boyu men etti. Videonun yapay zeka ürünü olduğunu ileri süren Karaarslan, o şahsın kendisi olmadığını ve avukatlarının bu iftiralar hakkında yasal işlem başlatacağını duyurmuştu.

Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem cübbeyi giydi

Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem cübbeyi giydi

Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem cübbeyi giydi

Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem cübbeyi giydi

Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem cübbeyi giydi

Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem cübbeyi giydi
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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