Cengiz Ünder kenara baktı ve hayatının şokunu yaşadı! Sinirden çıldırıp direkt soyunma odasına gitti

Fransa Ligue 1'in 3. haftasında Nantes'ı 2-1 mağlup eden Marsilya'da teknik direktör Igor Tudor, Cengiz Ünder'i adeta çileden çıkardı. 65. dakikada Alexis Sanchez'in yerine oyuna giren Cengiz, 83. dakikada Igor Tudor tarafından kenara alındı. Yaşananlara adeta anlam veremeyen ve tabelada numarasını görünce şoka girerek çok sinirlenen milli futbolcu, doğrudan soyunma odasının yolunu tuttu.