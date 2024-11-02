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Canlı Anlatım! Kıran kırana maçta tempo inanılmaz

Canlı Anlatım! Kıran kırana maçta tempo inanılmaz
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Müsabakada 0-0 eşitlik var.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. Tüpraş Stadı'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetiyor. Mücadelenin VAR hakemi olarak ise Abdullah Buğra Taşkınsoy görev yapıyor.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Ligdeki namağlup ünvanı derbide lider Galatasaray'a karşı yaşadığı 2-1'lik yenilgiyle son bulan Beşiktaş, sarı-kırmızılıların bay geçtiği haftada Kasımpaşa'ya üstünlük kurarak zirveyle arasındaki puan farkını azaltmaya çalışacak. Süper Lig'de çıktığı 9 mücadelede 6 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşayan siyah-beyazlılar, haftaya 20 puanla 4. sırada girdi.

Kasımpaşa ise Trabzonspor'un ardından ligin geride kalan bölümünde en fazla beraberlik yaşayan iki takımdan biri olarak öne çıkıyor. Oynadığı maçların 2'sini kazanan, 5'inde berabere kalan ve 3'ünden yenilgiyle ayrılan lacivert-beyazlı ekip, 11 puanla 10. basamakta yer aldı.

İLK 11'LER

Beşiktaş : Mert, Onur, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Ndour, Gedson, Rafa Silva, Muçi, Semih, Immobile.

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Opoku, Yasin, Ben Ouanes, Gökhan, Fall, Hajradinovic, Aytaç, Brekalo, Da Costa.

CANLI ANLATIM

15' Beşiktaş'ta Emirhan Topçu, orta alanda Nuno da Costa ile girdiği hava topu mücadelesinde yerde kaldı. Hakem Zorbay küçük, oyuna sağlık ekiplerini davet etti.

14' Beşiktaş'ta Immobile'nin sağ kanattan ceza sahasına yerden verdiği pasta Semih Kılıçsoy, Yasin Özcan'a faul yaptı. Kasımpaşa serbest vuruş kullanacak.

8' Pozisyonun devamında Kasımpaşa kontraatak gerçekleştirdi. Nuno da Costa'nın sağ kanattan ceza sahasına açtığı orta Beşiktaş savunmasına çarparak kornere gitti.

7' ÖNEMLİ POZİSYON! Beşiktaş'ta Uduokhai kendi yarı alanının sağından Hücum kaleye koşu yapan Rafa Silva'ya harika bir uzun top attı. Kaleciyle baş başa kalan Rafa Silva'ya Sadık Çiftpınar müdahale ederek tehlikeyi önledi fakat Beşiktaşlı futbolcular hakem Zorbay Küçüğe faul itirazlarında bulundu.

6' Beşiktaş'ta Uduokhai, kendi yarı alanından hücum bölgesine topu sürmek isterken Ben Ouanes'in müdahalesi sonrası orta sahanın sağında yerde kaldı. Beşiktaş serbest vuruş kullanacak.

5' Beşiktaş tüm hatlarıyla Kasımpaşa yarı alanına yerleşti.

3' Beşiktaş'ta Onur Bulut'un sağ kanattan ceza sahasına açtığı ortada savunma araya girerek topu kornere gönderdi. Beşiktaş, sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.

1' Dolmabahçe'de ilk düdük çaldı.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıZİYA BAŞKAN:

Kasımpaşa yenerse maçı da alır

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