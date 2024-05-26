Bursaspor'un Yeni Başkanı Enes Çelik, Görevine Başladı

Vedat Yücebaş/Bursa

Gelecek sezon TFF 3. Lig'de mücadele edecek Bursaspor'da yeni dönem resmen başladı. Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'nda yapılan Olağan Seçimli Genel Kurul'da tek aday olan Enes Çelik, yapılan açık oylama sonucunda oy birliğiyle yeşil beyazlı kulübün 33. Başkanı oldu.

4 bin 74 kongre üyesinden 2 bin 751 üyenin oy kullanma hakkı bulunduğu kongreye 355 üye katılırken taraftarlar da genel kurula ilgi gösterdi. Tek aday olarak seçime giren Enes Çelik, Bursaspor'u hak ettiği yere getirmek için çok çalışacaklarını söyledi.

Yapılan açık oylama sonrası açıklamalarda bulunan Bursaspor'un yeni Başkanı Enes Çelik, yapılan Olağan Genel Kurulunun Bursaspor'a hayırlı olmasını diledi.

Bu dönemin başarılı bir dönemin başlangıcı olmasını temenni eden Başkan Çelik, " Bursaspor'un 60 yıldan uzun mazisinde inişli-çıkışlı çok süreçler yaşandı. Tüm bu dönemlerde Bursaspor'umuzun başarısı için çalışan yöneticilerimizden, sporcularımıza ve özellikle siz taraftarlarımıza teşekkürlerimi sunarken, hayatını kaybedenleri de rahmetle anıyorum.

Değerli üyelerimiz; hepimizin bildiği gibi tarihimizin mali ve sportif yönden en zor süreci içerisindeyiz. Bu durum ''şu ihmalden, şu yanlıştan kaynaklandı'' demenin, bunu tartışmanın bir fayda sağlamayacağı bir süreçteyiz.Tabi ki geçmişteki yanlışları araştıracağız ve bileceğiz ama asıl olan ''Geleceği nasıl inşa edeceğiz?'' konusudur." dedi.

"1.5 Milyar TL'yi Aşan Toplam Borç"

Kulübün geçmiş borçlarından ve mevcut durumundan bahseden Bursaspor Başkanı Çelik, "1.5 milyar TL'yi aşan toplam borcumuz… Transfer tahtası kapalı… ''Bursasporluyum'' diyen herkesin hüzne boğulduğu, Süper Lig standartları sahalardan amatör tel örgülü sahalarda oynamak zorunda kalmış Bursaspor'umuz… Ağırımıza gitse de bu tabloyu görerek, gelecek inşasına hamasi bir yaklaşımla değil, gerçekçi bir yaklaşımla başlamalıyız. Bunun için birinci olarak büyük bir Bursa dayanışması ve şampiyon Bursaspor inancı ile yola çıkmamız gerekmektedir."

Bu büyük Bursa dayanışmasına öncülük eden herkese teşekkür eden Çelik, sözlerine şöyle devam etti:

"Bursasporlular; ben inanıyorum ki bu dayanışma ile ilgili ilk adım büyük ölçüde gerçekleşmiştir. İkinci olarak sağlamamız gereken, güven ortamının oluşmasıdır. Bursaspor ''dipsiz kuyudur'' anlayışıyla değil, ''hesap verir'' bir anlayışla yönetilecek. Bu çerçevede Bursa Valiliğimizin himayelerinde açılan ''Yanındayım'' isimli hesabımıza kim ne katkı sağlamış, bunların tümünü kuruşu kuruşuna sizlerle paylaşacağız; yani şeffaf bir yönetim vadediyoruz.

Üçüncü olarak, bu dönemde biz yöneticilerin ve birlikte yola çıktığımız kurullardaki arkadaşlarımızın kulübümüze hibe olarak katkılarını kongre sonrası kısa süre içinde sizlerle paylaşacağız. Evet, büyük bir yükün altındayız. Bu şehirde yaşayan, bu şehirde kazanan herkes Bursa'mızın en önemli markası Bursaspor'umuzun yaşadığı bu durumdaki sorumluluktan kaçamaz, kaçmamalıdır."

''Kimin ne imkânı var, potansiyeli nedir?'' az çok herkesin bildiğini ifade eden Başkan Çelik, ''Bu işi 15-20 kişiye havale edelim'' hareketini doğru bulmadığını vurguladı.

Çelik, iş dünyasını bir kez daha ''Yanındayım'' kampanyasına duyarlı olmaya davet ettiğini belirterek şöyle dedi:

"Geniş katılımlı bir anlayışla bu yükün altından 2009'da nasıl kalktıysak, bugün de daha büyük bir dayanışmayla kalkmalıyız. Biz yöneticiler ve iş insanlarımızın yanında taraftarlarımız ve Bursalılardan da beklentimiz; yeni sezon kombine ve formalara bugüne kadar görülmemiş büyük bir ilgi ve destek göstermeleridir.

Değerli Bursasporlular; işimiz kongre ile bitmiyor, yeni başlıyor. Zamanımız kısa, işimiz çok. ''Çok konuşan, fotoğraf veren, boy gösteren bir yönetim anlayışı''yla değil, "Sorunları çözen bir yönetim anlayışı" ile yola koyulacağız. ''Her şey Bursaspor için'' anlayışıyla kolları sıvama zamandır.

Öte yandan 1 Haziran'da kulübümüzün kuruluş yıl dönümünü kutlayacağız. Bu çerçevede yeşil-beyazlı renklere gönül vermiş taraftarımızın başlatmış olduğu bayrak seferberliğinin de artarak devamını diliyorum."

Konuşmasının sonunda yarın göreve başlayacağını belirten Bursaspor Başkanı Çelik, Kulübe tebrik amacıyla çiçek gönderme düşüncesinde bulunan herkesin "Yanındayım'' kampanyasına bağışta bulunmalarının kulüpleri açısından daha anlamlı olacağının altını çizdi.