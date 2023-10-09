Brezilyalı Cimnastikçi Rebeca Andrade Türk Milli Takımını Övdü

Kadınlarda olimpiyat ve dünya şampiyonu Brezilyalı cimnastikçi Rebeca Andrade, Türkiye Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı'nı övdü ve 2024 Paris Olimpiyat Oyunları için takım halinde kota aldıklarını belirtti.

Kadınlarda olimpiyat ve dünya şampiyonu Brezilyalı cimnastikçi Rebeca Andrade, "Türkiye Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı muhteşemdi. Türkiye cimnastikte bir önceki olimpiyatlarda yarıştı. Antwerp'te de 2024 Paris Olimpiyat Oyunları için takım halinde kota aldı." dedi.

Rebeca Andrade, Belçika'nın Antwerp kentinde düzenlenen 52. Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası sonrası AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Dünya şampiyonasında yarıştığı için mutlu olduğunu ifade eden Rebeca, "Dünya şampiyonasında yer aldığım için gururluyum. Çünkü yarışmalar fiziksel, güç ve mental olarak güçlü durmayı gerektiriyor. Şampiyonanın sonu çok ışıltılı ve gurur doluydu. Şampiyona benim, takımım ve bizimle birlikte çalışanlar için onur vericiydi." diye konuştu.

Brezilyalı Rebeca, Türkiye'nin cimnastikte iyi olduğunu vurgulayarak, "Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı muhteşemdi. Türkiye cimnastikte bir önceki olimpiyatlarda yarıştı. Burada da 2024 Paris Olimpiyat Oyunları için takım halinde kota aldı. Takım olarak olimpiyatlarda olmanın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bu konuda Türk milli takımını tebrik ediyorum." değerlendirmesini yaptı.

İki yıl aranın ardından ABD'li cimnastikçi Simone Biles ile yarışmanın harika duygular hissettirdiğini dile getiren Rebeca Andrade, "Simone Biles ile yarışmak çok iyiydi. Simone, gerçekten muhteşem biri." şeklinde konuştu.

Belçika'daki dünya şampiyonasında beş madalya kazandı

Rebeca Andrade, Antwerp'te düzenlenen 52. Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda atlama masasında altın, takım ve bireysel tasnif ile yer aletinde gümüş, denge aletinde ise bronz madalya kazandı.

Brezilyalı cimnastikçinin daha önce olimpiyat, dünya şampiyonası ve Pan Amerikan Şampiyonası'nda 8 altın, 7 gümüş ve 2 de bronz olmak üzere 17 madalyası bulunuyor.