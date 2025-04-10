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O pankartı neden tutmadı? Boykota destek veren Galatasaray'ın kaptanından açıklama var

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Fenerbahçe karşılaşmasının seremonisinde Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıldönümüne dair açılan pankartı tutmayan ve kısa sürede gündem olan Galatasaray Kadın Voleybol Takımı Kaptanı İlkin Aydın, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Aydın, "Ülkemizin GÜVENLİĞİ ve HUZURU için canla başla çalışan polislerimiz sizleri seviyoruz. İnanın size değil kastım" ifadelerini kullandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasından sonra başlatılan boykot çağrılarına birçok sanatçı ve sporcu destek vermişti. Bunlardan biri de Galatasaray Kadın Voleybol Takımının kaptanı İlkin Aydın olmuştu.

Maç öncesi açılan pankartı tutmayan voleybolcu sessizliğini bozdu

PANKARTI TUTMADI, GÜNDEM OLDU

Sultanlar Ligi play-off yarı finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan kritik mücadele öncesi dikkat çeken bir an yaşanmış ve özellikle sosyal medyada çok konuşulmuştu. Galatasaray Daikin ile Fenerbahçe Medicana arasında oynanan maçtan önce takımlar salona Polis Haftası pankartıyla çıkmışlardı. Ancak pankartı Galatasaray Daikin kaptanı İlkin Aydın'ın tutmadığı görülmüştü.

Maç öncesi açılan pankartı tutmayan voleybolcu sessizliğini bozdu

SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Olay gündem olurken İlkin Aydın bugün konuyla ilgili açıklama yaptı. İlkin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Polis Haftası'nı kutladı ve, "Ülkemizin GÜVENLİĞİ ve HUZURU için canla başla çalışan polislerimiz sizleri seviyoruz. İnanın size değil kastım" ifadelerini kullandı.

Boykota destek veren ve maç öncesi açılan pankartı tutmayan voleybolcu sessizliğini bozdu

Maç öncesi açılan pankartı tutmayan voleybolcu sessizliğini bozdu

Maç öncesi açılan pankartı tutmayan voleybolcu sessizliğini bozdu

Maç öncesi açılan pankartı tutmayan voleybolcu sessizliğini bozdu

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O pankartı neden tutmadı? Boykota destek veren Galatasaray'ın kaptanından açıklama var
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (16)

Haber YorumlarıGerçekacıdır:

Yani hırsızlara destek vermek istiyorum. seçimde de pet şişeye oy verecem diyorsun. Git siyasetini siyasi partide yap. Spor da dil din ırk siyaset olmaz. Sadece SAYGI var. Fuytbolcuın kolunda çoğu zaman 'Respect' yazar saygı saygı git siyasetini siyasi partiye giderek yap. protestonu da sokakta yap. Orası spor alanı.

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Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

öküzün altında buzağı aramayalım bence. bazen insanlar farkında olmadan yapar bazı şeyleri.insanları linç etmek için fırsat aramayalım.

Yorum Beğen33
Yorum Beğenme177
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Haber YorumlarıSerkan Sarı:

Bence geri vites yapti

Yorum Beğen143
Yorum Beğenme19
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Haber YorumlarıAhmet Aydın null:

irispi seni

Yorum Beğen106
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Haber YorumlarıÇerkes Ethem:

Olm bişey yapıyorsunuz arkasında durun. İki yüzlü insanlar dan nfret ediyorum

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Haber Yorumlarısuat tufekci:

herkes özgür olmalı bence hangi partiyi seviyor destek veriyorsa herkesin herkese saygı göstermesi gerekir

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Haber Yorumlarısiskentli gezgin:

Spor alanlarında siyaset olmaz, kaldiki protesto ettiğin eline almak istemediğin o pankarta siyasi bir cümle yok, polis haftası ile mesaj var eminim ailesinde de polis vardır. Yakışmadı bu sırf o mahalleye kendini kanıtlamak icin seküler tıp görünmek için böyle kiliklara burunmeyin. Sporunla sevdik ve gönlümüzde sporunla kal. Siyaseti siyasiler yapsın.

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Haber YorumlarıDODOK DODOK:

Son zamanlarda bazı kesimlerin başı-kıçı kontrolsüz oynamaya başladı...

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Haber YorumlarıOrhan D:

RKS Blade 250 Max Scooter Moto gibi

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Haber YorumlarıUmut Yağcı:

yemin ediyorum sdkliler, size degil başınızdakilere diyor

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