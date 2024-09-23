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Bodrum Yarı Maratonu İçin Geri Sayım Başladı

Bodrum Yarı Maratonu İçin Geri Sayım Başladı
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Bu yıl 7. kez düzenlenecek olan Bodrum Yarı Maratonu, 4-5-6 Ekim tarihlerinde 'Bodrum'da koşmak İyi Hissettirir' sloganıyla gerçekleştirilecek. Katılımcılar, 21K, 10K ve 5K olmak üzere 3 farklı parkurda Bodrum'un eşsiz manzarasında yarışacak.

Bodrum Yarı Maratonu için geri sayım başladı

İSTANBUL, - BU sene 7'nci kez düzenlenecek Bodrum Yarı Maratonu için geri sayım başladı.

Ege'nin incisi Bodrum, Intersport X Asics Bodrum Yarı Maratonu'na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. İki limanın kıyılarına dağılmış begonvil nakışlı, mavi çerçeveli, beyaz evleri; denize açılan dar sokakları ile hafızalara kazınan Bodrum'da Intersport X Asics Bodrum Yarı Maratonu heyecanı 4-5- 6 Ekim tarihlerinde "Bodrum'da koşmak İyi Hissettirir" sloganı ile yaşanacak. Bir yarış olma özelliğinin yanı sıra her sene festival havasında geçen maraton, 3 ayrı parkurda koşulacak. Denizin ve doğanın güzelliklerinin tadını çıkarıldığı tarih ve kültürel zenginliklerin arasında koşma fırsatının yakalandığı yarışta, kayıtlar ise sürüyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bodrum Kaymakamlığı ve Türkiye Atletizm Federasyonu katkılarında, Intersport ve Asics isim sponsorluğunda gerçekleşecek yarış; Bodrum Belediyesi, Çağdaş Holding ve Bodrium Hotels & Spa ana sponsorluğunda koşulacak. Bodrum Yarı Maratonu, bir yarış olma özelliğinin yanı sıra sosyal sorumluluk projeleri ile de dikkatleri çekiyor. Bodrum Sağlık Vakfı Sağlık Atölyesi'ndeki özel çocukların el emeği çalışmalarıyla yapılacak plaketler dereceye giren sporculara takdim edilecek. Aynı zamanda sokak hayvanlarını da unutmayan yarış, farkındalık oluşturacak.

3 AYRI PARKURDA YARIŞ HEYECANI

Intersport X Asics Bodrum Yarı Maratonu, 3 ayrı parkurda katılımcılara yarış heyecanı sunacak. Bodrum'un eşsiz manzarasında koşmak isteyenlerin buluşma adresi olan organizasyon 7'nci senesinde de yarışçılara keyifli anlar yaşatacak. Tarih ve doğanın bir araya geldiği parkur boyunca renkli görüntülere sahne olacak. Organizasyonda 21K, 10K ve 5'lık parkurların startı Bodrum Meydan verilecek. 21K'lık parkurda sporcular, marina istikametinden devam ederek tarihi Myndos Kapısı'na ulaşacak, Bitez ve Konacık üzerinden küçük bir sahil turu yaptıktan sonra eşsiz güzellikteki Bodrum manzarası ile Antik Tiyatro'nun tarih kokan basamaklarını yan yana gelecek. Kumbahçe Sahili'ni geçecek yarışçılar İçmeler'den dönerek finişe ulaşacak. 10K'lık parkurda marina istikametinden tarihi Myndos Kapısı'na ulaşacak sporcular, Bodrum manzarasıyla Antik Tiyatro'ya ulaşacak. Eski Bodrum istikametinden Bodrum Limanı'nı ve meşhur barlar sokağını geçen yarışçılar, bitiş çizgisine gelmek için mücadele verecekler. 5K'lık parkurda marina istikametinden tarihi Myndos Kapısı'na ulaşacak yarışçılar Antik Tiyatro'nun tarih kokan basamaklarını yan yana gelip Bodrum'un eşsiz manzarasında finişi görecekler.

ENGİN ÇETİNAY: UNUTULMAZ YARIŞ DENEYİMİNİN ADRESİ YİNE BODRUM

Bodrum'un tarihi dokusunda unutulmaz bir yarışa ev sahipliği yapacaklarını dile getiren Mint Organizasyon Kurucusu Engin Çetinay, "Hem ülkemizden hem de farklı ülkelerden sporcuların katılacağı organizasyonumuza herkesi bekliyoruz. Her sene olduğu gibi unutulmaz bir yarış deneyimi yakalamak isteyen birbirinden önemli sporcuların adresi yine Bodrum olacak. Katılımcılar, 21K, 10K ve 5K'lık 3 ayrı parkurda koşmanın keyfine varacaklar. Tarih ile doğanın bir arada olduğu organizasyonda startlarımız Bodrum Meydanı'ndan verilecek ve her parkur keyifli bir rotada ilerleyecek. Yarışın geçtiğimiz senelerde olduğu gibi bu sene de festival havasında geçmesini planlıyoruz. Spor bilincinin artması ve sporun herkese rahatça ulaşılabilir hale gelmesi için büyük çaba harcıyoruz. Spor aynı zamanda bölgedeki herkesi kucaklayan bir olgu. Her sene ivme yakalayan Bodrum Yarı Maratonu'na kayıtlarımız sürüyor. Şu ana kadar katılım durumu bir hayli yüksek. Katılımcılara güzel bir yarış imkanı sunmak için elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyoruz. Sosyal sorumluluk projeleri ile de Bodrum Yarı Maratonu adından söz ettirecek. Plaketlerimiz Bodrum Sağlık Vakfı'nın özel çocukları tarafından hazırlanacak. Bunu yanı sıra can dostlarımızı da unutmadık. Sokak hayvanları için de özel bir çalışma gerçekleştiriyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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