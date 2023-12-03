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Bilecik Belediyesi Spor ve Gençlik Kulübü Karabük Gençlik ve Spor'u 3-0 Mağlup Etti

3 Aralık 2023 14:43 Son Güncelleme: 14:44 Abone Ol

Türkiye Voleybol Kadınlar 2. Ligi 7. hafta mücadelesinde Bilecik Belediyesi Spor ve Gençlik Kulübü, deplasmanda Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü'nü 3-0 mağlup etti. Bilecik temsilcisi, oyun üstünlüğünü elinde bulundurarak rahat bir galibiyet elde etti.