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Beykoz Belediyespor, Sakarya Büyükşehir Belediyespor'u yendi

Beykoz Belediyespor, Sakarya Büyükşehir Belediyespor'u yendi

Spor Haberleri

Hentbol Erkekler Süper Lig Cemal Kütahya Sezonu play-off final serisinin ilk maçında Beykoz Belediyespor, Sakarya Büyükşehir Belediyespor'u 31-30 yendi. Sahadan 31-30 galip ayrılan Beykoz Belediyespor, seride durumu 1-0'a getirdi.

Hentbol Erkekler Süper Lig Cemal Kütahya Sezonu play-off final serisinin ilk maçında Beykoz Belediyespor, Sakarya Büyükşehir Belediyespor'u 31-30 yendi.

Serdivan Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada konuk ekip ilk yarıyı 12-9 önde tamamladı.

Sahadan 31-30 galip ayrılan Beykoz Belediyespor, seride durumu 1-0'a getirdi.

Final serisinin ikinci maçı 8 Haziran'da İstanbul'daki Recep Şahin Köktürk Salonu'nda oynanacak. Serinin üçüncü maçı 9 Haziran'da aynı salonda yapılacak.

Seride gerektiği takdirde dördüncü maç 12 Haziran'da Serdivan Spor Salonu'nda, beşinci müsabaka da 15 Haziran'da Beykoz Belediyespor'un sahasında oynanacak.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Cebeci - Spor

Büyükşehir Belediyespor Sakarya Spor Haberler

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