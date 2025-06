Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, gayrimenkul projelerini anlattı Açıklaması

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Dikilitaş projesinin siyah-beyazlı kulüp için tarihi bir fırsat olduğunu söyledi.

Kulüpte 22 Haziran'da yapılacak olağanüstü genel kurul öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan Adalı, "Bu genel kurulun en önemli gündem maddelerinden biri, Dikilitaş'ta bulunan arazimiz üzerinde Emlak Konut ile birlikte hayata geçirmeyi planladığımız projedir. Dikilitaş için planlanan bu proje, Beşiktaş için gerçek anlamda tarihi bir fırsattır." dedi.

Dikilitaş'taki arazinin imar durumu nedeniyle şu an bir şey yapmanın mümkün olmadığını belirten Adalı, şunları kaydetti:

"Boş şekilde duran bir arsa. Gerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız gerekse de Emlak Konut ile yaptığımız görüşmeler sonucunda buradaki tesislerimizin başka bir yere taşınması ve bu 15 dönümlük arsaya imar hakkı verilmesi imkanına kavuşulmuştur. Bu çok önemlidir. Yine bu proje kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığına ait olup kulübümüze tahsisli toplam 5 dönüme yakın 2 adet parselin de kulübümüze satışı konusunda müracaat ettik. Şu anda değerleme raporunu bekliyoruz. Allah kısmet ederse burayı da satın alıp bu projeye ekleyeceğiz ve arsa büyüklüğümüzü 20 bin metrekareye çıkarmış olacağız. 15 dönüm büyüklükteki ve tamamen atıl duran ve üstüne bugüne kadar bir şey yapma imkanımız olmayan bir arsamızla az önce söylediğim 5 dönümlük kısmı da ekleyerek böyle bir projeyi hayata geçirmek için çaba sarf ediyoruz. Yani kötü niyetli kişilerce yazılan çizilen gibi ne rahmetli başkanımız Süleyman Seba'nın bıraktığı arsayı birilerine peşkeş çekiyoruz ne de başka bir kulübün gittiği yolu seçip araziyi verelim borçtan kurtulalım diyoruz."

Dikilitaş projesinden yaklaşık 200 milyon avro gelir elde etmeyi öngördüklerini anlatan Adalı, "Bu projeden de proje yönetimi ve inşaat maliyetleri çıktıktan sonra 150-200 milyon avro arası bir gelir elde edeceğimizi öngörüyoruz. Peki şimdi bu 150-200 milyon avro gelir ne mi olacak? İlk gelecek gelirden bankaya olan borcumuz kapatılacak. Devamında bugün için Beşiktaş'ın faizli kime ne borcu varsa o hesaplar kapanacak. Bu faizli borçlar bugün itibariyle 125 milyon dolar civarında. Biz bu borçları kapattıktan sonra oturacağız ve bu tutarı karşılayacak kadar olan satışlardan sonra elimizde kalan gayrimenkullerin tapusunu da alıp kulübümüzün kasasına koyacağız. Beşiktaş'ın malını ve mülkünü elden çıkardığımız ve sattığımız filan yok. Ezeli rakiplerimiz yıllardır bu düzenlemeleri, bu projeleri hayata geçirerek ekonomik seviyelerini bugünkü noktalara getirdiler. Geldikleri ekonomik seviyeyi kadrolarına yansıttılar ve önemli bütçelerde transfer yapabilir duruma geldiler."

"Yılda 2 milyar lira faiz ödeyen bir Beşiktaş var"

Bu projenin Beşiktaş'ın ekonomisi için bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Adalı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Beşiktaş şu an günlük 125 bin avro faiz ödemektedir. Bununla ilgili bir aksiyon almadığımız her gün Beşiktaş'ın kasasından 125 bin avro çıkıyor. Bugünden itibaren 1 ay daha beklersek 30 günlük faiz ödemek zorunda kalacağız. İsterseniz 1 ay daha bekleyelim ve kaybedilen her bir ayın sonunda 4'er milyon avro daha faiz ödeyelim. Beşiktaş'ın her gün 125 bin avro, her ay 4 milyon avro ödeyecek zamanı, imkanı, gücü var diyorsanız böyle devam edelim. Ben Beşiktaş'ı bu yükten bir an önce kurtarmamız gerektiğini düşünüyorum. Günde 5,5 milyon lira, ayda 170 milyon lira, yılda 2 milyar lira faiz ödeyen bir Beşiktaş var. Yılda 50 milyon avro faiz yükünden kurtulmak demek bu bütçeleri takım kadromuza harcayabilmek demek. Yani bu proje hem kasamıza gelir olarak dönecek hem de bankalara olan borcumuzu azalta azalta kapatacak. Projede beraber ilerlemeyi planladığımız Ziraat Bankasına olan borcumuz da 2-3 seneye bölünüp vadelendirilecek ve dövize çevrilecek."

Haklarında asılsız iddialar ortaya atıldığını savunan Serdal Adalı, şöyle konuştu:

"Ne yapıyorsak Beşiktaş'ın geleceği için yapıyoruz. Camiamız yalan yanlış algılara kapılıp hedefimizden şüphe etmesin. Bizler göreve geldiğimiz günden itibaren kendi oluşturduğumuz kaynaklarla 30-35 milyon avronun üzerinde bir ödeme yaptık. Bankalar konsorsiyumu da yaklaşık 35 milyon avro ödedik. Yani Beşiktaş için 5 ayda 70 milyon avro yeni kaynak oluşturmuş olduk. Beşiktaş'ın mali yükümlülüklerini tam zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirdik. Beşiktaş, uzun zaman sonra borç azaltan bir yönetim gördü. Geçtiğimiz günlerde sosyal medya başta olmak üzere hakkımızda yine bir sürü asılsız iddia ortaya atıldı. Beşiktaşlılar bilsin ki şu anda Beşiktaş'ın mayıs ayı hariç hiçbir oyuncusuna borcu bulunmuyor. Bizim üzerimize bu konularda olumsuz algıları yaymaya çalışanlar, 11 ayda Beşiktaş'ı 150 milyon avro daha borçlandıranlardır. Beşiktaş'ın satılması için zemin oluşturmaya çalışanlardır. 'Beşiktaş küçük olsun bizim olsun.' düşüncesinde olan, Beşiktaş'ın ekonomik bağımsızlığına kavuşmasını istemeyenlerdir. Beşiktaş'ın mülkünü kendi adına kiralamak için pazarlık yapanlardır. Bu pazarlıklarda çantalarla para taşıyanlar ve bunlara ses çıkarmayıp destekleyenlerdir."

"Güven ve itibar kaybını biz bitireceğiz"

Beşiktaş camiasındaki güven problemine son vereceklerini anlatan Serdal Adalı, şunları söyledi:

"Camiamızdaki endişeleri gayet iyi anlıyorum. Bu güven ve itibar kaybını biz bitireceğiz. Beşiktaşlıların içi rahat olsun. Biz Beşiktaş'ın bütün kaynaklarını Beşiktaş için en doğru şekilde kullanacağız. Camiamızdan ricam yapılan bu algılara hiçbir şekilde itibar etmemeleridir. Beşiktaş'ta kaos, kongre, yönetim değişikliği istemek bir sektör halini almış durumda. Bu alışkanlığın devam etmesini isteyenler ortada geziyorlar. Sosyal medyada, oluşturulan gruplarda bunu kendilerine iş tutanlar var. Biz 11 Mayıs tarihinde gerçekleşen seçimli genel kurulumuzda Beşiktaş'taki bu kaos, belirsizlik, kongre ortamına son verdik. Genel kurul üyelerimizin teveccühüyle 3 yıllığına bu göreve yeniden seçildik ve 3 yıllık stratejimize başladık. Beşiktaş'ta artık bu işlerden nemalanamayacak."

"Beşiktaş tarihinin en büyük borç kapatma işlemini yaptık"

Serdal Adalı, sermaye artırımında beklenenin altında kaldıklarını belirterek, siyah-beyazlı camiaya sitemde bulundu.

Mali olarak yaptıkları ilk büyük hamlenin sermaye artırımına gitmek olduğunu aktaran Adalı, şunları kaydetti:

"Bize 'Gidemezler, onay alamazlar, yapamazlar.' diyenlere rağmen, kısa bir süre içerisinde bu hamlemizi hayata geçirdik. Bu süreç sonunda yaklaşık 1,4 milyar liralık borç azaltımı yaptık. Açıkçası ben de camiamızın bu işe daha fazla sahip çıkmasını beklerdim. Beşiktaş'ın Bankalar Birliğinden çıkması için gereken tutarı rahatlıkla bulabilecek güçte bir camia olduğunu biliyorum. Gönül isterdi ki bu potansiyeli yansıtıp bu işi tek seferde halledebilseydik. Camiamızın Beşiktaş'a daha fazla destek verdiğini, sahip çıktığını, yanında olduğunu görmeyi biz de çok isterdik. Ancak SPK sürecini başarısızlık olarak lanse edenler yine yanılgı içindeler, boş algı peşindeler. Biz buradan elde ettiğimiz gelirle Beşiktaş tarihinin en büyük borç kapatma işlemini yaptık. Beşiktaş'ı bu noktaya getirenler, borcu 1 yılda 150 milyon avro arttıranlar bir günde iki bonservis rekoru kırarken, biz borç ödeme rekoru kırdık. Bu sürece başlamadan önce kulübümüz yüzde 51 hisseye sahipken, sermaye artırımı sonucunda kulübümüzün elinde bulunan hisse oranı yüzde 70'e çıkmıştır. Kulübümüzün himayesindeki 50 milyon avroluk hisse değeri 150 milyon avro bandına çıkmıştır. Bunu yaparken de kasamızdan hiçbir şey çıkmamıştır. Hiçbir yeni yükümlülük ya da borç altına girilmemiştir. Bununla birlikte sermaye artırımından elde edilen gelirle birlikte mali yapımız UEFA uyum anlaşmasına uygun hale gelmiştir. Özkaynaklarımızı pozitife çevirmiş ve dolayısıyla UEFA lisans kriterlerini yerine getirmiş durumdayız. Çok önemli bir nokta da bu sermaye artışı ile TFF takım harcama limitleri konusunda elimiz çok rahatlamıştır. Bu sonuçların elde edildiği bir sürece başarısızlık demek bir algı çabasından ibarettir, art niyettir."

"Çok daha iyi koşullarda bir Beşiktaş bırakacağız"

Beşiktaş'ın finansal özgürlüğü için gayrimenkul projelerini hayata geçireceklerini aktaran Serdal Adalı, sözlerine şöyle devam etti:

"Herkes bilsin ki bundan sonra Beşiktaş'ın finansal özgürlüğü için, söz verdiğim üzere gayrimenkul projelerini hayata geçirecek, Beşiktaş'a yeni kaynaklar oluşturacağız. İstanbul Havalimanı yakınlarında yer alan yaklaşık 100 dönümlük bir arazinin tahsisi ile ilgili olarak oldukça önemli bir yol kat etmiş bulunuyoruz. Bu arazi futbol altyapısı için kullanılacak ve geleceğin Beşiktaş'ını inşallah burada inşa edeceğiz. Tahsis işlemlerinin tamamlanmasından sonra altyapı tesisi ve antrenman sahalarının yapımına hemen başlamayı planlıyoruz. Bunun dışında yine İstanbul'un 5 farklı ilçesinde ve İzmir'de yeni tesislerimiz olması için çok önemli aşamalar kat ettik. Bu tesisler kulübümüzün arması altında, sportif faaliyetlerimiz ve üyelerimizin ihtiyaçlarına yönelik hizmet verecek. Biz Beşiktaş için taş üstüne taş koymaya geldik. Beşiktaş'a hizmet etmek için buradayız. Yeni tesis ve arazileri en kısa sürede camiamıza kazandıracak ve buralarda faaliyete başlayacağız. Beşiktaş'ın ekonomisini, taşınmazlarını arttırarak büyüteceğiz. Görevimizi layıkıyla yerine getirip sonuna geldiğimizde, devraldığımızdan çok daha iyi koşullarda bir Beşiktaş bırakacağız. Benim camiama vereceğim en önemli, en büyük söz budur."

"Ağzınızdan çıkanı kulağınız duysun, kendinize gelin"

Serdal Adalı, projeye yönelik büyük bir itibarsızlaştırma kampanyası olduğunu ileri sürerek, şunları aktardı:

"Proje kapsamında yapılacak satışlar da döviz cinsinden değerlendirilecek, böylece kur riskimiz de olmayacak. Bu bize çok önemli bir rahatlama sağlayacak. Daha önce de bu konuyu dile getirmiştim. Bu değişiklik keşke çok daha önceleri yapılmış olsaydı da cebimizden bu kadar faiz ödemesi çıkmasaydı. Fakat ne yazık ki böyle bir proje için dahi büyük bir algı, büyük bir itibarsızlaştırma çalışması başlatılmış durumda. Üstelik çok ağır ifadelerle, 'Beşiktaş'ın malını peşkeş çekiyorlar.' diyen bir üslup ve cüretle karşı karşıyayız. Ağzınızdan çıkanı kulağınız duysun, kendinize gelin. Sizlerin karşısında, rayicinin iki katı fiyat verip ışıklandırma yapan, zemin yenileyen bir yönetim yok. Sizin karşınızda Beşiktaş'a bir senede faiz hariç 100 milyon avro borç yükleyen ve Beşiktaş'ı kendi iktidar savaşlarına kurban eden insanlar yok. İhaleleri tanıdıklarına paslayan, satın alma prosedürlerini ortadan kaldıran, kulüp veri tabanından dosya silenler yok. Karşınızda başkan olmadan önce de olduktan sonra da Beşiktaş için maddi manevi hiçbir fedakarlıktan kaçınmamış, cebinden, ömründen, özgürlüğünden alıp Beşiktaş'a vermiş bir Beşiktaşlı var. Benim Beşiktaş için yaşadıklarımın fragmanını görse o filmi izlemeye yüreği yetmeyecek insanlar, ben ve yönetim kurulu arkadaşlarım hakkında böyle ileri geri konuşamaz."

"Bu projeyle ilgili manipülasyonlara kapılmayın"

Beşiktaş'ın parasına kendi parasından daha fazla dikkat ettiğini anlatan Adalı, şunları söyledi:

"Seçimli genel kurulumuz öncesinde camiamıza bu projeyi de anlattık. Dikilitaş projesinin duyurusunu kulübümüzün resmi kanallarından yaptık. Hatta halka açık Emlak Konut bile bundan bir ay önce bu projeyi KAP'ta duyurdu. Hal böyleyken merak ediyorum, bu yangını yapanlar neye itiraz ediyorlar. Bugün bizi apar topar bir satış yapmaya çalışıyor gibi göstermek art niyetten başka bir şey değildir. Genel kurul bize bu yetkiyi verirse bu proje, Beşiktaş camiasının verdiği doğru bir karar olacak. Tarihi bir fırsat kapımızda. Ben Beşiktaş'ın malına, parasına, varlığına kendi varlığımdan daha titiz yaklaşan bir Beşiktaşlıyım. Beni bugün karşınıza Beşiktaş başkanı olarak çıkaran en büyük güç içimdeki bu Beşiktaş duygusudur. Bu projeyle ilgili manipülasyonlara kapılmayın. Yapılan algılar, söylenenler hiçbir şekilde gerçeği yansıtmıyor. Beşiktaş için en büyük geliri getirecek bir projenin kapısındayız. Biz ne yaptığımızı biliyoruz, doğru olanı yapıyoruz. Biz bu maksatlı çevrelerin aklından geçen düşünceleri biliyoruz. Onlar 'Bu proje gerçekleşir, Beşiktaş mali bağımsızlığına kavuşursa Serdal Adalı buradan gitmez.' derdindeler. Kimse merak etmesin, benim buraya kazık çakmak gibi bir derdim yok. Ancak Beşiktaş'ı sağlıklı bir organizasyona, bağımsız bir mali yapıya, sportif başarıya ulaştırmadan meydanı böylelerine bırakma niyetim de yok. Buradan aralarında toplantılar yapıp 'Kasıma kadar zor dayanırlar, inşallah aralıkta yeniden seçime gideriz, sen parayı ver ben kulübü yöneteyim.' diyen arkadaşlara ve 'Eğer o aday olursa ben de aday olurum.' diyen diğer beylere de iki kelime etmek istiyorum. Ben sizin bırakıp gittiğiniz gibi 'Yok bana onu söylediler, yok bana sosyal medyadan küfür ettiler.' diye bırakıp hiçbir yere kaçmam. Ömrüm boyunca şartlar ne olursa olsun başladığım hiçbir işi yarım bırakmadım. Yeter ki camiam şimdi olduğu gibi bana güvenmeye devam etsin. Onun için bu beyefendilere tavsiyem boş hayaller peşinde koşmamaları ve enerjilerini Beşiktaş'ta kaos yaratmaya çalışarak kendi çıkarları için değil Beşiktaş'ımızın menfaatleri için harcamalarıdır."

"Proje hayata geçmezse Beşiktaş'ımız büyük bir fırsat tepecek"

Serdal Adalı, projelerinin hayata geçmesiyle Beşiktaş'ın mali sorunlarından kurtulup kendi ayakları üzerinde duracak hale geleceğini anlatarak, "Konu Beşiktaş olduğunda para verdim demekten hep imtina ederim. Bugüne kadar zaten kendi cebimizden bir 30-35 milyon avro verdik. Yılbaşına kadar da bir 35-40 milyon avro daha vereceğiz. Ben Beşiktaş'a cebimden, zamanından, ömrümden vermeye devam edeceğim, bu böyle sürecek. Ama bu proje gerçekleşirse benim için değil Beşiktaş için çok şey değişecek. Bir kere Beşiktaş kendi ayakları üzerinde duracak. Kendine yeten ve mali sorunlarından kurtulmuş bir Beşiktaş olacak. Beşiktaş kimsenin kesesine, keyfine, vicdanına, ajandasına, başkanlık hesap kitaplarına bağlı yönetilen bir kulüp olmayacak. Genel kurul 'Bu projeyi yapmayın.' derse de biz buna saygı duyar, bu faiz yüküne katlanarak yolumuza devam ederiz. Ancak bu proje hayata geçmezse üzülerek söylüyorum ki Beşiktaş'ımız ekonomik bağımsızlığına kavuşmak için büyük bir fırsat tepecek." diye konuştu.

Beşiktaş'taki güven sorununa son vereceklerini söyleyen Adalı, "Biz Beşiktaş'ın zararına olan usulsüz, belirsiz, ayakları yere basmayan hiçbir işin içinde olmayız. Dikilitaş projesinin de diğer bütün icraatlarımızın da kefili, teminatı benim. Beşiktaş'taki bu güven sorununu da biz sonlandıracağız. Önümüzdeki sezondan itibaren Beşiktaş'ın yükselişinin başladığını hep birlikte göreceğiz. Bu yükselişi başlatmak, Beşiktaş için önemli bir dönüm noktasına imza atmak için tüm genel kurul üyelerimizi 22 Haziran'da düzenleyeceğimiz genel kurulumuza davet ediyor, kendilerinden Beşiktaş menfaatleri için en hayırlı kararı vermelerini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Rakibimizin biri bu projeden 5 tane yaptı"

Serdal Adalı, genel kurul çağrısında yer alan Fulya'daki akaryakıt istasyonu ile ilgili bir önceki yönetimin imzası olduğunu söyledi.

Siyah-beyazlı kulübün başkanı, Dikilitaş'taki projenin transfere de olumlu etkisi olacağından bahsederek, "Önceliğimiz Bankalar Birliğini bir şekilde halletmek olacak. Oradan çıktıktan sonra Beşiktaş'ın normal bir geliri var. Belimizi büken faiz ve gelen paranın yarısının konsorsiyuma gitmesi. Bu durum transfere etki edecek ama bu durum olsun ya da olmasın yaz sezonunda şampiyonluğa oynayacak gayet iyi bir takım kuracağız. Rakiplerimizin 50-60 milyon avro bonservislerinin konuşulduğu yerde futboldan gelen gelir ancak o kadar. Rakibimizin biri bu projeden 5 tane yaptı. Maalesef biz geç kaldık. Yakalar, geçeriz. O enerjimiz var. Bu tabii ki transfere yansıyacak." değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Adalı, önceki yönetimlerle ilgili derinlemesine bir araştırma yapıldığını ifade ederek, "Araştırma yapılıyor. Hem denetim kurulu hem özel bir denetim şirketi derinden araştırma yapıyor. Sonuç alınacak. Transferlere kilitlenmiş herkes. Başka araştırılması gereken konular da var. Süre geçince önümüze gelen bazı konular oluyor. Beşiktaş'a 1 lira zarar veren adam cezasız kalmayacak, peşini bırakmayacağız. Birileri gelecek verecek, sonra birileri gelecek Beşiktaş'ın parasını çarçur edecek. Bunun bir yaptırımı olması lazım. Bizden sonra buraya gelenler daha aklı başında işler yapsın. Hayali işler yapmasın. Bu işin peşini bırakmış halimiz yok. Yurtdışındaki transferin haricinde, stattaki işlerin haricinde işleri de gündeme getirip temizleyeceğiz. Arkamızdan gelen bu düzeni devam ettirirse yaptığımız emeğimize yazık. Hiç kimse cezasız kalmayacak. Ben kimsenin onuru, gururu, şahsiyetiyle uğraşmam ama Beşiktaş'a zarar veren kim varsa cezasını çekecek." diye konuştu.

Eski başkanların son zamanlarda bir araya gelmesiyle ilgili de konuşan Adalı, "Beşiktaş'ta dedikodu yoğun yürür. Projeyle ilgili ret oyu vereceklermiş gibi bilgiler geldi. Dikilitaş projesiyle Fikret Orman, başkan olduğu zaman uğraştı. Herhalde Beşiktaş'a faydası olmayacak proje konusunda Fikret Orman çalışmazdı. Ahmet başkan kendi ekibini toplamış. Bu tip enerjilerini Beşiktaş'taki ortamı bozmak için kullanmasınlar. Hepsinin aklına 'Genel kurul izin vermezse Adalı bırakır gider, seçime hazırlanalım.' şeklinde bir şey gelmiş. Hiçbir işi yarım bırakmadım. Yeter ki camiam arkamda olsun." şeklinde görüş belirtti.

Adalı, Beşiktaş'ın 3 ayda bir seçim yapacak durumda olmadığını vurgulayarak, "Beşiktaş genel kurulu, aklı başında insanlardan oluşuyor. Böyle bir şeye hayır derlerse bakacağız. Yolumuza devam edeceğiz. İnsanları arayıp 'Hayır' demelerini isteyenler var, bu tekrar seçim ortamı oluşturur. 3 ayda bir burada seçim mi yapacağız? Bu projeyi yapacağız. Ben genel kurula güveniyorum." dedi.

Kulübün daha fazla faiz ödememesi için hızlı bir şekilde olağanüstü genel kurul kararı aldıklarını söyleyen Adalı, şunları dile getirdi:

"Sermaye artırımı yaparken karşımızda samimi olmayan hisse sahibi insanlarla mücadele ettik. Yüzde 51 yerine yüzde 70 olsaydı müdahale etme şansımız olacaktı. Düşürdükleri her 1 lira Beşiktaş'ın değerinden gidiyor. O hisselerin istediği zaman yönetim kurulu satabilir yetkisi bu yönetimin yetkisi altında olsun. Bu olacak ki Beşiktaş'ın hisse senetleriyle kimse indir kaldır yapıp uğraşamasın. Dikilitaş'ı yaparsak Beşiktaş'ın hissesini niye satalım? Buna gerek yok. Akaretler'de bizden önceki yönetime de uluslararası bir otel firmasından aynı teklif gelmiş. Güzel de bir teklif. 20-25 sene kira kontratı yapsınlar ki biz de garanti altına alalım. Böyle bir fırsat var. Beşiktaş'a gelir getirecek, kiraya verdiğimizde 2 milyon avro civarında kirası varsa, 3,5 milyon avro civarı gelir getirecekse neden vermeyim. 2,5 senedir boş orası."

"Alanında uzman isimleri Beşiktaş'a hizmet ediyor"

Beşiktaş'ın geçen sezonki performansıyla ilgili de konuşan Adalı???????, ligi bitirdikleri noktanın siyah-beyazlı takıma yakışmadığını söyledi.

Futbol takımında ciddi yapılanmaya gittiklerini aktaran Serdal Adalı, şunları kaydetti:

"Son dört sezondur ligi bitirdiğimiz sıralama Beşiktaş'a yakışır bir yer değil. Dört sezondur daha kasım-aralık aylarında havlu atan bir Beşiktaş görüyoruz. Bizim bütün çabamız bu gidişatı değiştirmek. Göreve geldiğimiz günden bu yana bu amaç ve hedefler doğrultusunda hamleler yaptık. Futbol takımını bir an önce ayağa kaldırmak için çok kapsamlı bir futbol yapılanması oluşturduk. Hem teknik ekibimizde hem scouting departmanımızda alanında uzman isimler Beşiktaş'a hizmet ediyor. Dünyanın en önemli kulüpleriyle eşdeğer bir futbol aklına sahibiz. Scouting departmanımız dünyaca ünlü kulüplerde görev almış futbol insanlarından oluşuyor. Teknik heyetimizdeki yardımcı antrenörlerin dahi kendi başlarına takım alabilecek, teknik direktörlük yapabilecek yetkinlikte isimler olduğunu ifade etmek isterim. Futbol yapılanmasının profesyonel kadrolarını büyük bir titizlikle tamamladık. Sırada futbol takımımızın kadrosunu oluşturmak gibi önemli bir görevimiz var. 3 transfer dönemi süre istedik. Devraldığımız tabloyu düzeltip, yukarı çekebilmemiz için zamana, doğru bir sisteme ihtiyacımız var. Bu sistemin giriş aşamasını tamamladık. Şimdi gelişme ve sonuç etabına geçiyoruz."

Yeni sezonda aynı hedefe inanmayan herkesle yollarını ayıracaklarını söyleyen Adalı, "Biz bu takımı hedefi kalmamış, aidiyet duygusunu ve ruhunu kaybetmiş, öz güvenini ve motivasyonunu yitirmiş bir halde devralarak sürece başladık. Nerede olduğunun farkında olmayan, bu formayı taşıma sorumluluğundan uzak bir oyuncu grubunu karşımızda bulduk. Sıkıntılar sizinle aynı heyecanı yaşayan, aynı hedeflere yürüyecek, inanmış insanlarla aşılır. Hayatta paradan daha önemli şeyler var. Bizimle aynı hedefe, aynı yola baş koymayan herkesle kim olursa olsun yollarımızı ayıracağız." ifadelerini kullandı.

Gelecek sezon beklentileri karşılayacak oyuncuları transfer edeceklerini vurgulayan Adalı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yola Beşiktaş'ın büyüklüğünü bilen, bizimle aynı inancı ve ruhu taşıyanlarla devam edeceğiz ve bu camianın büyüklüğünü iyi anlayıp buradaki beklentilere karşılık verebilecek yetenekte ve karakterde oyuncuları alıp geleceğiz. Bu kadro yapısı 1 sezonda değil son 4 sezonda yanlış üstüne yanlış yapa yapa bu hale geldi. İşte bu 4 sezondaki hatalar zincirini tek başına temizleyip yeniden doğru bir organizasyon kurma sorumluluğu bize böyle şartlarda verildi. Ancak ne gariptir ki en çok da bu tabloyu bırakanların maksatlı eleştirilerine uğruyoruz. Kimse merak etmesin, biz onların bıraktığı tüm sorunları, yükleri, borçları temizleyecek, Beşiktaş'ı geçmişin hatalarından kurtaracağız. Bizler bu görevi, Beşiktaş tarihinin en zorlu koşulları içerisinde devraldık. Bizi zorlayan yalnızca futbol takımının durumu veya mali tablolar olmadı. İşleyişini kaybetmiş, organizasyonunu yitirmiş, her departmanında baştan aşağı ayrı kaos içinde olan bir Beşiktaş ile karşılaştık. Göreve geldiğimiz andan itibaren bizler bu çok başlılığı ortadan kaldırdık. Kulübümüzü sağlıklı bir işleyişe kavuşturduk ve yukarıda saydığım olumsuz konuları Beşiktaş'ın gündeminden çıkardık. Kulüp organizasyonundaki sıkıntılardan sonra en büyük amacımız kulübümüzün belini büken borç yükünü hafifletmek oldu."