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Beşiktaş, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam etti

Beşiktaş, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam etti

Spor Haberleri

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, ısınma koşuları ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel çift kale maç ile tamamlandı.

Beşiktaş, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını, yarın saat 19.00'da yapacağı antrenmanla tamamlayıp kampa girecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Şenol Güneş Kasımpaşa Beşiktaş Spor Haberler

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