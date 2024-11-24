Üye Girişi
Haberler

Beşiktaş, Göztepe'ye sahasında 4-2 yenildi

Beşiktaş, Göztepe'ye sahasında 4-2 yenildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe'yi konuk eden Beşiktaş, 2-0 öne geçtiği maçta rakibine 4-2 mağlup oldu. Bu sonuçla galibiyet hasreti 4 maça çıkan siyah-beyazlılar, lider Galatasaray'ın 13 puan gerisine düştü.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe'yi konuk etti. Tüpraş Stadyumu'ndaki müsabakada 2-0 öne geçen siyah-beyazlılar, sahadan 4-2 mağlup ayrıldı ve galibiyet hasreti 4 maça çıktı.

JOSE MOURINHO SÜRPRİZİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 7 Aralık'ta oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe maçı öncesi siyah-beyazlıların Göztepe karşılaşmasını takip etmek için Tüpraş Stadyumu'ndaki yerini aldı. Mourinho'ya sportif direktör Mario Branco ve Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç eşlik etti. Portekizli hocanın, hem stadyumun atmosferini yakından görmek istediği hem de Beşiktaş'ın futbolunu analiz ettiği öğrenildi.

Beşiktaş, Göztepe'ye sahasında 4-2 yenildi

SEMİH, MAÇIN BAŞINDA PERDEYİ AÇTI

Maça hızlı başlayan Beşiktaş, 3. dakikada golü buldu. Svensson'un sağ kanattan açtığı ortada penaltı noktasının solunda topla buluşan Semih Kılıçsoy, harika bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu ve bu golle siyah-beyazlılar 1-0 öne geçti.

Beşiktaş, Göztepe'ye sahasında 4-2 yenildi

BOKELE KENDİ KALESİNE ATTI, FARK 2'YE ÇIKTI

Kara Kartal, 9. dakikada İzmir ekibinin kendi kalesine attığı golle farkı 2'ye çıkardı. Semih Kılıçsoy, Rashica'nın pasıyla savunma arkasına sarktı. Kalesinden açılarak topa müdahale etmek isteyen Göztepe kalecisi Lis, topu takım arkadaşı Bokele'ye çarptırdı ve top filelere gitti.

Beşiktaş, Göztepe'ye sahasında 4-2 yenildi

HEMEN CEVAP GELDİ, BOKELE BU KEZ RAKİP KALEYE ATTI

Göztepe, bu golden 3 dakika sonra kendi kalesine gol atan Bokele ile farkı 1'e indirdi. Kullanılan kornerde ceza sahası içinde bulunan Kamerunlu stoper, kaleye yakın mesafeden kafa vuruşu yaparak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Böylelikle skor 2-1'e geldi.

Beşiktaş, Göztepe'ye sahasında 4-2 yenildi

İZMİR EKİBİ BERABERLİĞİ YAKALADI

Konuk takım, yine kornerden bulduğu golle beraberliği yakaladı. Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde kafa vuruşunu yapan Taha Altıkardeş, topu filelere yolladı. Skoru 2-2'ye getiren bu gol, aynı zamandan ilk 45 dakikanın sonucunu da belirledi.

Beşiktaş, Göztepe'ye sahasında 4-2 yenildi

ISAAC SOLET SAKATLANDI

Göztepe'de Juan'ın sağ kanattan ceza sahasına çevirdiği topla buluşmak isteyen Isaac Solet, Musrati ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Pozisyonun ardından sarı-kırmızılı futbolcular hakem Alper Akarsu'ya penaltı itirazında bulunurken Solet, yerden kalkamadı. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen oyuna devam edemeyen 23 yaşındaki futbolcu, 43. dakikada yerini Victor Hugo'ya bıraktı.

Beşiktaş, Göztepe'ye sahasında 4-2 yenildi

IMMOBILE GERİ DÖNDÜ

Beşiktaş'ta sakatlığını atlatan İtalyan futbolcu Ciro Immobile, karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. Müsabakanın 59. dakikasında Emirhan Topçu'nun yerine oyuna giren Immobile, böylelikle sahalara geri döndü. Ligin 11. haftasında Kasımpaşa ile oynanan mücadelede sakatlanan 34 yaşındaki santrfor, RAMS Başakşehir ve Malmö karşılaşmalarında forma giyememişti.

Beşiktaş, Göztepe'ye sahasında 4-2 yenildi

FOFANA ÖNE GEÇİRDİ

Göztepe'de oyuna sonradan giren Datro Fofana, 82. dakikada hızlı hücumda ceza sahası sol çarprazda rakibi Masuaku'yu geçerek kaleci Mert'le karşı karşıya kaldı ve yakın köşeden topu ağlarla buluşturdu. Bu gol, İzmir ekibini 2-0 mağlubiyetten 3-2'lik üstünlüğe taşıdı.

Beşiktaş, Göztepe'ye sahasında 4-2 yenildi

TIJANIC FİŞİ ÇEKTİ

Göztepe'de oyuna sonradan giren diğer bir isim olan David Tijanic, skoru belirledi. Romulo, eksik savunmaya karşı merkezden topu sürerek solunda bulunan Tijanic'e yerden pasını verdi. 27 yaşındaki futbolcunun sağ ayak içiyle yaptığı vuruş yakın köşeden ağlarla buluştu ve 90+1. dakikada fark 2'ye çıktı. Kalan kısa sürede başka gol olmayınca sahadan galip ayrılan taraf Göztepe oldu.

Beşiktaş, Göztepe'ye sahasında 4-2 yenildi

KARTAL'IN GALİBİYET HASRETİ 4 MAÇA ÇIKTI

Bu sonuçla Beşiktaş'ın galibiyet hasreti 4 maça çıktı. Göztepe müsabakası öncesinde sırasıyla Galatasaray (2-1) ve Kasımpaşa'ya (3-1) kaybeden siyah-beyazlılar, RAMS Başakşehir ile ise 0-0 berabere kalmıştı.

Beşiktaş, Göztepe'ye sahasında 4-2 yenildi

PUAN FARKI 13'YE ÇIKTI

Beşiktaş, Göztepe mağlubiyetiyle 21 puanda kaldı. Lider Galatasaray'ın Bodrum FK'yı 1-0 yendiği haftada zirveyle olan puan farkı 13'ye çıktı. Siyah-beyazlılar, Kayserispor'u 6-2 yenen ve ikinci sırada yer alan Fenerbahçe'nin de 8 puan arkasında bulunuyor.

13. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından Süper Lig'de oluşan puan durumu şu şekilde;

  1. Galatasaray: 34 puan/+22 averaj
  2. Fenerbahçe: 29 puan/+22 averaj
  3. Samsunspor: 26 puan/11 averaj (13 maç)
  4. Eyüpspor: 22 puan/+6 averaj (13 maç)
  5. Göztepe: 21 puan/+8 averaj
  6. Beşiktaş: 21 puan/+7 averaj
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
İstanbul'da katliam: 4 kişiyi öldürüp intihar etti

4 kişiyi öldürüp canına kıydı! İntihar anı kamerada

 İstanbul'daki aile katliamında yeni detaylar! Şahıs, kız kardeşi ve eşini de ağır yaralamış

Katliamda her bir detay kan donduran cinsten! Tüm ailesini öldürmeyi kafasına koymuş

 22 ilimizde eğitime kar engeli

22 ilimizde eğitime kar engeli
Saadet Partisi'nde yeni genel başkan Mahmut Arıkan

Saadet'te Karamollaoğlu dönemi sona erdi! İşte yeni genel başkan
500

Yorumlar (17)

Haber YorumlarıVeysel null:

Galatasaray bunların fabrika ayarlarını bozdu fabrika ayarlarını;) ;)hahahahahahaha

Yorum Beğen45
Yorum Beğenme19
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMelike Taştan:

Yazın bilerek oynamayıp ağızlarına bir parmak bal çaldık diye şampiyon olacağını sanan salıncakçı ve tahtırevallici kuş takımına şampiyon un kim olduğunu Rams Park ta gösterdik göstermeye devam da ediyoruz ;)

Yorum Beğen37
Yorum Beğenme18
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Fener ve besiktas taraftarı takımlarından soğudu ben olsam maçlarına gitmezdim ekonomi sıkıntı zaten yat otur

Yorum Beğen25
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMustapha Kose:

yapi yapi başka çaresi yok yapi olmasa bjk 20 puan önde olurdu :)

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBoga:

BU TAKIM ENIYISI LİG DEN ÇEKİLSİN ZATEN KANAT KALMADI

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHamit Gündoğdu:

Bu beşiktaş bırakın süper ligi kadınlar liginde bile ilk dörde giremez..

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVedat Çetin:

Yazın bilerek derken 5 yediğinizi mi diyorsunuz.

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısüleyman koç:

mirkelam"İşte bu YAPI. İşte bu da sapı. Daha nasıl olur ki beceriksizliğin ispatı. Kartal ve Pendik Gittik, gittik geldik. Bakışınca o gerçeklerle" Kuş beyinliler"yapı işte 2 0 dan maçı verdirtiyor"

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıLouis Tay:

Türkiye’de herşey gibi sporda hilelerle dolu..sıfır kalite.adını dün duyduğumuz takıma onlarca şampiyon olmuş takım yeniliyor..ciddi bir kalitesizlik.hayatta izlemem Türk maçlarını

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÖmer:

Çöplük bjk

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 17 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

İbrahim Hacıosmanoğlu istifa mı etti? Ankara okullar tatil mi 25 Kasım? MasterChef kim elendi? 24 Kasım Pazar MasterChef'te kim elendi? Beşiktaş-Göztepe maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Beşiktaş Göztepe geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Bolu'da okullar tatil mi? 25 Kasım Pazartesi Bolu'da okullar tatil mi edildi? Arda Güler Leganes-Real Madrid maçında oynayacak mı? LEGANES-REAL MADRID MAÇI İZLE! Leganes-Real Madrid maçı HD, şifresiz izleme linki (S SPORT frekans bilgileri) Survivor All Star ilk yarışmacısı kim oldu? Saadet Partisi Genel Başkanı kim oldu? Mahmut Arıkan kimdir? Mahmut Arıkan kaç yaşında, nereli?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.