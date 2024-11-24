Beşiktaş, Göztepe'ye sahasında 4-2 yenildi

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe'yi konuk etti. Tüpraş Stadyumu'ndaki müsabakada 2-0 öne geçen siyah-beyazlılar, sahadan 4-2 mağlup ayrıldı ve galibiyet hasreti 4 maça çıktı.

JOSE MOURINHO SÜRPRİZİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 7 Aralık'ta oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe maçı öncesi siyah-beyazlıların Göztepe karşılaşmasını takip etmek için Tüpraş Stadyumu'ndaki yerini aldı. Mourinho'ya sportif direktör Mario Branco ve Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç eşlik etti. Portekizli hocanın, hem stadyumun atmosferini yakından görmek istediği hem de Beşiktaş'ın futbolunu analiz ettiği öğrenildi.

SEMİH, MAÇIN BAŞINDA PERDEYİ AÇTI

Maça hızlı başlayan Beşiktaş, 3. dakikada golü buldu. Svensson'un sağ kanattan açtığı ortada penaltı noktasının solunda topla buluşan Semih Kılıçsoy, harika bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu ve bu golle siyah-beyazlılar 1-0 öne geçti.

BOKELE KENDİ KALESİNE ATTI, FARK 2'YE ÇIKTI

Kara Kartal, 9. dakikada İzmir ekibinin kendi kalesine attığı golle farkı 2'ye çıkardı. Semih Kılıçsoy, Rashica'nın pasıyla savunma arkasına sarktı. Kalesinden açılarak topa müdahale etmek isteyen Göztepe kalecisi Lis, topu takım arkadaşı Bokele'ye çarptırdı ve top filelere gitti.

HEMEN CEVAP GELDİ, BOKELE BU KEZ RAKİP KALEYE ATTI

Göztepe, bu golden 3 dakika sonra kendi kalesine gol atan Bokele ile farkı 1'e indirdi. Kullanılan kornerde ceza sahası içinde bulunan Kamerunlu stoper, kaleye yakın mesafeden kafa vuruşu yaparak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Böylelikle skor 2-1'e geldi.

İZMİR EKİBİ BERABERLİĞİ YAKALADI

Konuk takım, yine kornerden bulduğu golle beraberliği yakaladı. Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde kafa vuruşunu yapan Taha Altıkardeş, topu filelere yolladı. Skoru 2-2'ye getiren bu gol, aynı zamandan ilk 45 dakikanın sonucunu da belirledi.

ISAAC SOLET SAKATLANDI

Göztepe'de Juan'ın sağ kanattan ceza sahasına çevirdiği topla buluşmak isteyen Isaac Solet, Musrati ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Pozisyonun ardından sarı-kırmızılı futbolcular hakem Alper Akarsu'ya penaltı itirazında bulunurken Solet, yerden kalkamadı. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen oyuna devam edemeyen 23 yaşındaki futbolcu, 43. dakikada yerini Victor Hugo'ya bıraktı.

IMMOBILE GERİ DÖNDÜ

Beşiktaş'ta sakatlığını atlatan İtalyan futbolcu Ciro Immobile, karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. Müsabakanın 59. dakikasında Emirhan Topçu'nun yerine oyuna giren Immobile, böylelikle sahalara geri döndü. Ligin 11. haftasında Kasımpaşa ile oynanan mücadelede sakatlanan 34 yaşındaki santrfor, RAMS Başakşehir ve Malmö karşılaşmalarında forma giyememişti.

FOFANA ÖNE GEÇİRDİ

Göztepe'de oyuna sonradan giren Datro Fofana, 82. dakikada hızlı hücumda ceza sahası sol çarprazda rakibi Masuaku'yu geçerek kaleci Mert'le karşı karşıya kaldı ve yakın köşeden topu ağlarla buluşturdu. Bu gol, İzmir ekibini 2-0 mağlubiyetten 3-2'lik üstünlüğe taşıdı.

TIJANIC FİŞİ ÇEKTİ

Göztepe'de oyuna sonradan giren diğer bir isim olan David Tijanic, skoru belirledi. Romulo, eksik savunmaya karşı merkezden topu sürerek solunda bulunan Tijanic'e yerden pasını verdi. 27 yaşındaki futbolcunun sağ ayak içiyle yaptığı vuruş yakın köşeden ağlarla buluştu ve 90+1. dakikada fark 2'ye çıktı. Kalan kısa sürede başka gol olmayınca sahadan galip ayrılan taraf Göztepe oldu.

KARTAL'IN GALİBİYET HASRETİ 4 MAÇA ÇIKTI

Bu sonuçla Beşiktaş'ın galibiyet hasreti 4 maça çıktı. Göztepe müsabakası öncesinde sırasıyla Galatasaray (2-1) ve Kasımpaşa'ya (3-1) kaybeden siyah-beyazlılar, RAMS Başakşehir ile ise 0-0 berabere kalmıştı.

PUAN FARKI 13'YE ÇIKTI

Beşiktaş, Göztepe mağlubiyetiyle 21 puanda kaldı. Lider Galatasaray'ın Bodrum FK'yı 1-0 yendiği haftada zirveyle olan puan farkı 13'ye çıktı. Siyah-beyazlılar, Kayserispor'u 6-2 yenen ve ikinci sırada yer alan Fenerbahçe'nin de 8 puan arkasında bulunuyor.

13. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından Süper Lig'de oluşan puan durumu şu şekilde;