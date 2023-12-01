Beşiktaş Futbol Takımı Engelliler Günü'nde Özel Konuklarını Ağırladı

Beşiktaş Futbol Takımı, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanda, Kızılay Bayrampaşa şubesinden gelen özel konuklarını ağırladı. Siyah-beyazlılar, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte konuklarıyla yakından ilgilendi.

Beşiktaş Futbol Takımı, bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanda, Kızılay Bayrampaşa şubesinden gelen özel konuklarını ağırladı.

Siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve futbolcular, sabah antrenmanı sırasında 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlik kapsamında bir araya geldikleri konuklarıyla yakından ilgilendiler.

Beşiktaşlı futbolcular ve teknik ekip, ziyaretin sonunda konuklarıyla hatıra fotoğrafı çektirdiler. - İSTANBUL