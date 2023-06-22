Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: 'Biz ne görürsek onu yapacağız dedik. Beyazsa beyazın içindeyiz, siyahsa siyah.'
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Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamada, Beşiktaş'ın haksızlıklara uğradığını iddia ederek, diğer kulüplere de haksızlık yapıldığında Beşiktaş'ın orada olacağını söyledi. Ayrıca, federasyonla iyi geçinmezsen, önümüzdeki sene hakemlerle doğrarlar diyen Çebi, yeni dönemde Beşiktaş'ın önünü kapatacak herhangi bir tavır ve tutumun içerisinde kimsenin olmaması gerektiğini ifade etti.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, bugün Ankara'da düzenlenen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ın haksızlıklara uğradığını iddia eden Çebi, bu konuyla ilgili olarak genel kurulda da konuşma yapmıştı. Genel kurulda verdiği mesajın net olduğunu kaydeden Çebi, "Federasyonla iyi geçinmezsen, önümüzdeki sene hakemlerle seni doğrarlar. Bu benim çok inanmak istemediğim bir şey. Öyle bir şey olursa şu andakinden daha da sertleşmek durumunda kalırız. Yeni dönemde Beşiktaş'ın önünü kapatacak herhangi bir tavır ve tutumun içerisinde kimsenin olmaması gerektiğini, bunun devam etmesi halinde bizim tutumumuzda hiçbir değişiklik olmayacağını ifade ettik. Bugünkü konuşmamın özeti buydu. Bütün kulüp başkanları 1 yıl boyunca hakemlerle ilgili konuştu ama sonuç itibariyle bu hakemler gidip geri geldiğinde bunlara muhalefet etmeyen bu arkadaşların bugün konuşma hakkının olmadığını bugün de söyledim. Bilinen bir kulüp yöneticisi ifade ediyor, 'Lale Orta, Lale Orta'. Eee ne olacak? Geçen sefer 'bu ligi bitirmeyiz' diyenler, lig bitti. Lig istediğimiz gibi bitmezse ligi bitirmeyiz demek istemişler biz eksik anladık. TFF yönetimleri, MHK'yi değiştire değiştire ayakta kalma formülünden vazgeçecekler. Suçlu ve günah keçisi MHK değildir, onları oraya getirenler ve yönetemeyenlerdir. Kurulların hepsinin sandık konularak bağımsızca seçilmesi gerektiğini TFF başkanından tekrar rica ediyorum. Kimler MHK adayı, tahkim kurulu adayı olmak istiyorsa hepsi isimlerini yazsınlar, bizler de kimi nereye istiyorsak koyalım. Çoğunluğu alanlar da Türk futboluna hizmet etsin. Bağımlı federasyon başkanı veya yöneticiler tarafından seçilmiş kişilerle bağımsız federasyon yönetimi düşünülemez. Huzurlu çalışacaksak huzurun bir parçası olacağız" diye konuştu."ÇIKIP BİLEĞİNİZİN HAKKIYLA KUPA ALMAK ÇOK MU ZOR?"Mehmet Büyükekşi'nin son yaptığı bir açıklamada 'beyaz sayfa açacağız' söylemine ilişkin kendisine yöneltilen soruya yanıt veren Çebi, "Biz ne görürsek onu yapacağız dedik. Beyazsa beyazın içindeyiz, siyahsa siyah. Diğer kulüplere de haksızlık yapıldığında biz orada olacağız. Beşiktaş'ın bir duruşu var. Geçen sene ligi bitirtmeyiz diyenler şimdi de Lale Orta gitsin, şu gelsin bu gelsin. Her seferinde federasyona bir şey mi yaptırmak zorundasınız? Çıkıp bileğinizin hakkıyla kupa almak çok mu zor geliyor? Belki bileğinizin hakkıyla alıyorsunuz ama bu konuşmalarla insanların kafasında bir problem yaratıyorsunuz. Sayın federasyon başkanının Beşiktaş üzerinde kamuoyunda yarattığı bir algı var. Bu algı eğer doğru değilse bunu düzeltecek kişi federasyon başkanıdır. Bu algı doğruysa biz mücadele etmeye devam edeceğiz. Yine bir oyuncu kuralı getirilmiş, mavi kartı olan bir tane oyuncu oynayabilir. Bu şu anda 1 kulübe yarıyor. 1 tane kulübe yarayan bir şey diğer kulüplere yaramıyorsa bunu yapamazsınız. Bu bir tarafı kollamak anlamına gelir. Niyetiniz o olmasa da doğal olarak destek vermiş oluyorsunuz. Buradan çıktık, beyaz sayfa diyoruz ama karşımıza lekeli bir sayfa çıkıyor. Bunlar artık inşallah son olur" diye konuştu.Federasyon başkanlığı seçimleri için hiçbir zaman aday olmadığını söyleyen Çebi, "Bir başka kişilerin burada seçime gitmesi halinde, istediğimiz takdirde kendilerini destekleyeceğimizi ifade ettik. Bize olan tavır tutumun içerisinde baştan beri, sanki ben 3-5 aydan beri federasyon başkanlığına hazırlanıyormuşum, asla. Beşiktaş dururken federasyonla benim şu anlık işim yok" dedi.
Çebi, başkan adayı olmasını kulüp başkanlarının istediğini ama kendisinin aday olmadığını sözlerine ekledi.