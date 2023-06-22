Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: 'Biz ne görürsek onu yapacağız dedik. Beyazsa beyazın içindeyiz, siyahsa siyah.'

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, bugün Ankara'da düzenlenen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ın haksızlıklara uğradığını iddia eden Çebi, bu konuyla ilgili olarak genel kurulda da konuşma yapmıştı. Genel kurulda verdiği mesajın net olduğunu kaydeden Çebi, "Federasyonla iyi geçinmezsen, önümüzdeki sene hakemlerle seni doğrarlar. Bu benim çok inanmak istemediğim bir şey. Öyle bir şey olursa şu andakinden daha da sertleşmek durumunda kalırız. Yeni dönemde Beşiktaş'ın önünü kapatacak herhangi bir tavır ve tutumun içerisinde kimsenin olmaması gerektiğini, bunun devam etmesi halinde bizim tutumumuzda hiçbir değişiklik olmayacağını ifade ettik. Bugünkü konuşmamın özeti buydu. Bütün kulüp başkanları 1 yıl boyunca hakemlerle ilgili konuştu ama sonuç itibariyle bu hakemler gidip geri geldiğinde bunlara muhalefet etmeyen bu arkadaşların bugün konuşma hakkının olmadığını bugün de söyledim. Bilinen bir kulüp yöneticisi ifade ediyor, 'Lale Orta, Lale Orta'. Eee ne olacak? Geçen sefer 'bu ligi bitirmeyiz' diyenler, lig bitti. Lig istediğimiz gibi bitmezse ligi bitirmeyiz demek istemişler biz eksik anladık. TFF yönetimleri, MHK'yi değiştire değiştire ayakta kalma formülünden vazgeçecekler. Suçlu ve günah keçisi MHK değildir, onları oraya getirenler ve yönetemeyenlerdir. Kurulların hepsinin sandık konularak bağımsızca seçilmesi gerektiğini TFF başkanından tekrar rica ediyorum. Kimler MHK adayı, tahkim kurulu adayı olmak istiyorsa hepsi isimlerini yazsınlar, bizler de kimi nereye istiyorsak koyalım. Çoğunluğu alanlar da Türk futboluna hizmet etsin. Bağımlı federasyon başkanı veya yöneticiler tarafından seçilmiş kişilerle bağımsız federasyon yönetimi düşünülemez. Huzurlu çalışacaksak huzurun bir parçası olacağız" diye konuştu.

Çebi, başkan adayı olmasını kulüp başkanlarının istediğini ama kendisinin aday olmadığını sözlerine ekledi.