Basketbol Süper Ligi'nde son yarı finalist yarın İstanbul'da belli olacak - Haberler

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Basketbol Süper Ligi'nde son yarı finalist yarın İstanbul'da belli olacak

AA - Ali Korkmaz - Spor
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Basketbol Süper Ligi'nde son yarı finalist yarın İstanbul'da belli olacak

ING Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisinin üçüncü ve son maçında Anadolu Efes ile Pınar Karşıyaka yarın İstanbul'da karşılaşacak.

ING Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisinin üçüncü ve son maçında Anadolu Efes ile Pınar Karşıyaka yarın İstanbul'da karşılaşacak.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak Anadolu Efes-Pınar Karşıyaka maçını kazanan ekip yarı finalde Galatasaray Nef'in rakibi olacak.

Eşleşmede 11 Mayıs Çarşamba günü İstanbul'da oynanan ilk maçı Anadolu Efes 90-66, 13 Mayıs Cuma günkü İzmir'deki müsabakayı ise Pınar Karşıyaka 79-73 kazanmıştı. Normal takvime göre 15 Mayıs Pazar oynanması gereken üçüncü karşılaşma Anadolu Efes'in THY Avrupa Ligi'nde şampiyonluğu elde ettiği Dörtlü Final müsabakaları nedeniyle ertelenmişti.

AA / Ali Korkmaz - Spor

Basketbol Süper Ligi, Pınar Karşıyaka, Anadolu Efes, İstanbul, Spor, Haberler

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