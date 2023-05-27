Bakan Kurum milli futbolcularla oyun oynadı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sultanbeyli ve Sancaktepe'de gerçekleştirdiği programların ardından Çekmeköy Doğa Park'ta milli futbolcularla bir araya geldi. Bakan Kurum, katılanlara ve futbolculara teşekkürlerini iletti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sultanbeyli, Sancaktepe ve Çekmeköy'de vatandaşlarla bir araya geldi. İlçe gezintileri sırasında vatandaşlara seslenen Kurum, daha sonra Çekmeköy Doğa Park'ta Ibrahim Yattara, Cenk Tosun, Kerem Aktürkoğlu ve Necip Uysal'la beraber oyun konsolu ile maç yaptı. Kerem Aktürkoğlu ile Bakan Kurum, İbrahim Yattara ile Necip Uysal'a karşı kıyasıya rekabet etti. Diğer takımı 3-2 yenen Bakan Kurum, oyun sonrası katılanlara teşekkürlerini ileterek, 'Burada gençlerimizi, çocuklarımızı yalnız bırakmayan Yattara'ya, Kerem Aktürkoğlu kardeşimize, yine Necip Uysal kardeşimize, Cenk Tosun'a, Bayram hocamıza, spikerimiz Serkan Yetkin kardeşimize, Serkan Balcı'ya çok teşekkür ediyoruz. Biz galip geldik ama yapacak bir şey yok dedi.

'BİZ HEP MİLLETİMİZLE YOL YÜRÜDÜK

İlçe gezintileri sırasında konuşan Bakan Kurum, 'Seçim gecesi hatırlayın, 'öndeyiz' dediler, 'kazanıyoruz' dediler. Milletimizin siyasi tercihine saygı duymadılar. Ama ne oldu İşte birileri kendi illeri dışında il il gezip ikbal kaygısı çekenlere ve her işe karışanlara ve ili dışında her işle meşgul olanlara milletimiz, 14 Mayıs'ta sandıkta gereken cevabı verdi. Bunlar hiçbir zaman milletimizi sevmediler. Hep ötekileştirdiler, ayrıştırdılar. 'Siz bilmezsiniz, cahilsiniz' dediler. Ama biz hep milletimizle yol yürüdük. Depremzede kardeşlerimiz için dünyada eşi benzeri görülmeyen bir mücadele örneği ortaya koyduk. Afetin ilk anından itibaren 85 milyon vatandaşımızla el ele verdik ve 11 ilimiz için, orada yaşayan 14 milyon kardeşimiz için bir seferberlik anlayışıyla bir çalışma başlattık. 15'inci günde ilk sözleşmelerimizi imzaladık. 46'nci günde temellerimizi attık. Şu anda deprem bölgesinde 11 ilimizde 185 bin konutun inşaatı başlamıştır. İnşallah bir yıl içerisinde 319 bin, ardından 650 bin konutumuzu bitireceğiz ve afetzede kardeşlerimize sözümüzü tutacağız. Bu söz, öyle Kılıçdaroğlu'nun verdiği sözlere benzemez. Bu söz ümmetin lideri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sözüdür diye konuştu.

'MEYDANLARDA VERDİKLERİ SÖZÜ TUTMADILAR

Sözlerine devam eden Bakan Kurum, 'Bir tarafta ülkemiz için, vatanımız için mücadele eden, dünyada söz sahibi olmak için her alanda kendine yeten bir Türkiye var. Diğer tarafta da işte sırtını teröristlere, teröre, Kandil'e dayayanlar var. Bir tarafta ülkemiz için, şehirlerimiz için 21 yılda köprüleriyle, hastaneleriyle, yollarıyla, tünelleriyle gece gündüz çalışanlar var, diğer tarafta seçim meydanlarında gelip söz verip sözünü tutmayanlar var. Hiçbir sözlerini tutmadılar. 4 sene geçti ama bu koca 4 senede meydanlarda verdikleri sözü tutmadılar. Söz namustur, söz şereftir. Biz hep sözümüzün eri olduk. Hamdolsun ve Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu çalışmalarımızı yaptık dedi.

'TURGUT REİS MAHALLEMİZE BİR MESİRE ALANI MİLLET BAHÇESİ KAZANDIRIYORUZ

Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin'e de teşekkürlerini ileten Bakan Kurum, 'Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Gerçekten Sultanbeyli'miz için, teşkilatımızla birlikte gece gündüz çalışıyorlar, koşturuyorlar. Biz de Sultanbeyli'nin ne ihtiyacı varsa hep peşinde koştuk. Hep yapan tarafta olduk. Mülkiyet problemi oldu, gittik mülkiyet problemini çözdük. Tapu sorunları vardı, tapu sorunlarını çözdük. Vatandaşımız bizden imar planına ilişkin destek istedi, gittik imar planını yaptık. Bundan sonra da aynı anlayışla Sultanbeyli'mizi dirençli hale getireceğiz, depreme dayanıklı hale getireceğiz ve hep birlikte daha güzel bir Sultanbeyli için, daha yeşil bir Sultanbeyli için mücadelelimizi vermeye bundan önce olduğu gibi bundan sonra da gece gündüz çalışarak devam ettireceğiz. Evet, buraya bir sözümüz var biliyorsunuz. Turgut Reis mahallemize bir mesire alanı millet bahçesi kazandırıyoruz diye konuştu.(DHA)

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