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Aziz Yıldırım, Ali Koç'a Yanıt Verdi

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Fenerbahçe Kulübü başkan adayı Aziz Yıldırım, Ali Koç'un açıklamalarına cevap verdi ve seçim çalışmaları hakkında konuştu.

Fenerbahçe Kulübünde 30-31 Mayıs'ta, çoğunluk sağlanamazsa 8-9 Haziran'da gerçekleştirilecek olağan seçimli genel kurulda aday olan Aziz Yıldırım, başkan Ali Koç'un dün yaptığı açıklamalara yanıt verdi.

Seçim çalışmaları kapsamında Silivri ve çevre derneklerle buluşan Yıldırım, burada yaptığı açıklamada, "Gelince ilk iş olarak Bahçeşehir Basketbol'un sözleşmesini feshedeceğim. Onların eski tweetlerini gördüm. Fenerbahçe'nin sahasında Fenerbahçe'den başka kimse oynayamaz." ifadelerini kullandı.

Ali Koç ve yönetimine başarılı oldukları konular adına teşekkür eden Yıldırım, şunları kaydetti:

"Borcu sayıyorlar ama gelirleri bana yazmıyorlar. Stadı 100 milyon dolara yaptık, yılda 40 milyon dolar geliyor. Borcu yazıyorsun, onu da bana yaz. 'Şampiyonluk sözü vermiyorum' diyor, 'Ben varken şampiyon yapmayacaklar' diyor. Neden adaysın o zaman? Ben şampiyonluk sözü veriyorum. İzmir çetesi var. Çeteyi biliyorsun; sen Fenerbahçe başkanısın, kökünü kurut. Ben varken Özgür Yankaya gelemez dedim, 5 yıl gelemedi. Ben gittim, hemen bizim maça verdiler. Biz Fenerbahçe'yi şampiyon yapmaya geliyoruz."

Kaynak: AA / Spor

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