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Avrupa Erkekler Açık Alan Kulüpler Hokey Şampiyonası Challenge I-Men 2024'te Gaziantep Polisgücü Yarı Finale Yükseldi

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Konya'da düzenlenen Avrupa Erkekler Açık Alan Kulüpler Hokey Şampiyonası Challenge I-Men 2024'ün ikinci gününde, Gaziantep Polisgücü Macaristan ekibi Epitok'u 7-0 yenerek yarı finale yükseldi.

Konya'da düzenlenen Avrupa Erkekler Açık Alan Kulüpler Hokey Şampiyonası Challenge I-Men 2024, ikinci gün oynanan maçlarla devam etti.

Merkez Karatay ilçesindeki Saraçoğlu Spor Tesisleri'ndeki hokey sahasında oynanan müsabakaların ikinci gününde, A Grubu'nda Hırvatistan ekibi Concordia, Slovenya temsilcisi Triglav Predanovci'yi 6-2 yenerken, A Grubu'nda İtalya temsilcisi Tevere, Cebelitarık ekibi Grammarians'ı 6-2 mağlup etti.

Günün son maçında B Grubu'nda Türkiye'yi temsil eden Gaziantep Polisgücü, Macaristan ekibi Epitok'u 7-0 yendi.

Gaziantep Polisgücü, bu skorla yarı finale yükseldi.

Kaynak: AA / Spor

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