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Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, İstanbul'a geldi

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Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, İstanbul'a geldi. Portekizli teknik adam için bu akşam saat 19.00'da Ülker Stadı'nda imza töreni düzenlenecek.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho'ya kavuştu. İstanbul'a gelen Portekizli çalıştırıcı için saat 19.00'da stadyumda imza töreni düzenlenecek.

MOURINHO İSTANBUL'DA

Cumartesi akşamı Borussia Dortmund ile Real Madrid arasında Wembley'de oynanan maçta Ali Koç, Acun Ilıcalı ve Mario Branco ile bir araya gelen 61 yaşındaki teknik adam, Sabah saatlerinde Londra'dan kalkan uçakla saat 14.50 sıralarında Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptı.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, İstanbul'a geldi

TARAFTARLARI SELAMLADI

Dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho, kendisini karşılamak için Sabiha Gökçen Havalimanı'na sarı-lacivertli taraftarları selamladı. Mourinho, bunun ardından kendisini bekleyen helikoptere binerek konaklayacağı otele geçiş yaptı.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, İstanbul'a geldi

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, İstanbul'a geldi

İMZA TÖRENİ SAAT 19.00'DA

Fenerbahçe, Jose Mourinho için saat 19.00'da imza töreni düzenleyecek. Başarılı teknik adam için Ülker Stadı'nda düzenlenecek imza töreni taraftarlara da açık olacak. Mourinho'nun imza törenine yoğun bir katılım olması bekleniyor. Fenerbahçe, imza töreninde sorun yaşanmaması için stadyum kapılarının saat 17.00'de açılacağını duyurdu.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Jose Mourinho Ülker Stadı Fenerbahçe İstanbul Futbol Spor Haberler

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Yorumlar (11)

BLACK LİON LİON:

Jose boşuna gelsin yine çakıp geçeceğiz GERÇEK 5.yıldızı takmak senin döneminde olması ayrıca güzel olacak ..

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BÎLAL ARSLAN:

BİR ASLAN MIYAV DEDİ kedicik ( SARDI KORKULAR GELECEK YILLAR).....Çakicekmiş Vay anam vay

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Kaan Gün:

Bu sene çok can yakacak bu fener ??????

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Hasan Kastamonulu:

Evet, her sene, o sene bu sene ile giriyor sezona.

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Isa Karli:

Bana göre FB çede başarılı olması zor çünkü Ali koçu dinlemez Ali koç futboldan anlamaz

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Hüsamettin Yağcı:

Ali Koç askerlik arkadaşın mı nerden tanıyorsun :)

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Barış O. B.:

Saatleri kurun geliyor Jose Mourinho ??

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Emre Alemdar:

Dünyanın şuan içi en iyi hocalarından bir tanesi Türkiye ve Fenerbahçe ye geliyorsa bu çok büyük bir başarıdır yolun açık olsun bu hocayla birlikte çok yıldız Türkiye gelir bravo Ali başkan

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Hakan Kkk:

Azîz yıldırım gerçekten akıllı adam fenerbahçe şampiyon olamadı âmâ gündemde sedece fenerbahçevar

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Abdulhak Myradow:

Jose Mourinho bu adamın kafasında bin tilki var deniliyor.TFF-GS sarmaş dolaş sevdalarını bitirir bu adam.Basın toplantılarında yapacağı kapak sözlerini merak ediyorum.Türk futbolun markasına katkı yapar.

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