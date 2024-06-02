Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, İstanbul'a geldi

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho'ya kavuştu. İstanbul'a gelen Portekizli çalıştırıcı için saat 19.00'da stadyumda imza töreni düzenlenecek.

MOURINHO İSTANBUL'DA

Cumartesi akşamı Borussia Dortmund ile Real Madrid arasında Wembley'de oynanan maçta Ali Koç, Acun Ilıcalı ve Mario Branco ile bir araya gelen 61 yaşındaki teknik adam, Sabah saatlerinde Londra'dan kalkan uçakla saat 14.50 sıralarında Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptı.

TARAFTARLARI SELAMLADI

Dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho, kendisini karşılamak için Sabiha Gökçen Havalimanı'na sarı-lacivertli taraftarları selamladı. Mourinho, bunun ardından kendisini bekleyen helikoptere binerek konaklayacağı otele geçiş yaptı.

İMZA TÖRENİ SAAT 19.00'DA

Fenerbahçe, Jose Mourinho için saat 19.00'da imza töreni düzenleyecek. Başarılı teknik adam için Ülker Stadı'nda düzenlenecek imza töreni taraftarlara da açık olacak. Mourinho'nun imza törenine yoğun bir katılım olması bekleniyor. Fenerbahçe, imza töreninde sorun yaşanmaması için stadyum kapılarının saat 17.00'de açılacağını duyurdu.