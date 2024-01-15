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Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel gözaltına alındı

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Trabzonspor maçında attığı gol sonrası yaptığı hareketten dolayı kadro dışı bırakılan Antalyaspor'un İsrailli oyuncusu Sagiv Jehezkel gözaltına alındı.

Antalyaspor-Trabzonspor maçında attığı golden sonra yaptığı hareket sebebiyle kadro dışı bırakılan Sagiv Jehezkel gözaltına alındı.

YÖNETİM KURULU CEZASINI KESTİ

Akdeniz ekibinden yapılan açıklamada, "Bugün Trabzonspor ile oynadığımız karşılaşmanın 68'inci dakikasında attığı golden sonra bileğindeki yazıyı paylaşarak ülkemizin milli değerlerine aykırı hareket ettiği görülen Sagiv Jehezkel'in yönetim kurulu kararı ile kadro dışı bırakılmasına karar verilmiştir. Yönetim Kurulumuz, sonunda şampiyonluk ya da kupa bile olsa, ülkemizin hassasiyetlerine karşı davranışlarda bulunulmasına asla müsaade etmeyecektir." ifadeleri yer aldı.

BAŞKAN AÇIKLAMA YAPTI

Konuyla ilgili açıklama yapan Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, "Fotoğrafı gördüm. Milli değerlerimiz her şeyin üstündedir. Futbolcu bize ne kadar kazandırırsa kazandırsın. Savunmasını alacağız ve büyük olasılıkla kadro dışı bırakacağız. Savunmasının ardından sözleşmesini de feshederek takımla yollarını ayrıcağız" dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Jehezkel hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma başlattığını duyurdu.

TFF: SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Türkiye Futbol Federasyonu da yaptığı açıklamada soruşturma başlatıldığını belirtti. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Trendyol Süper Lig'de bugün oynanan Bitexen Antalyaspor - Trabzonspor maçında futbolcu Segiv Jehezkel'in hiç bir şekilde kabul edilemez davranışını kınıyoruz. Bitexen Antalyaspor'un futbolcu ile ilgili aldığı kadro dışı bırakılma kararını yerinde buluyoruz. Sorumlular ile ilgili gerekli işlemler ve disiplin soruşturmaları ivedilikle başlatılmıştır. İnsanlık onurunu ve Türk toplumunun vicdanını rahatsız eden bu hareketin sorumluları ile ilgili gereğinin yapılacağından kamuoyunun şüphesi olmasın."

DAHA ÖNCE DE KADRO DIŞI KALDI

Yaptığı gol sevinci sosyal medyada gündem olan ve eleştiri alan Jehezkel daha önce de Filistin saygı duruşunu reddettiği için kadroya alınmamıştı.

HAREKETİN ANLAMI NE?

İsrailli futbolcu Jehezkel, bugün Trabzonspor'a attığı golün ardından bileğindeki "100 days... 7.10." yazısını göstermişti. Mesaj, Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e yaptığı saldırı ve üzerinden geçen 100 günü ifade ediyor.

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Spor

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