Atakaş Hatayspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
AA - Yunus Hocaoğlu - Spor
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Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da devam ediyor.
Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da devam ediyor.
Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde kampa giren bordo-beyazlı ekip, teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde çalıştı.
Akdeniz ekibi, yaklaşık 1 saat süren antrenmanda dayanıklılık testinden geçti.
Günü tek antrenmanla tamamlayan Hatayspor, yarın yapacağı antrenmanlarla çalışmalarını sürdürecek.
AA / Yunus Hocaoğlu - Spor