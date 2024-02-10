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Ankara Keçiörengücü, Şanlıurfaspor'u mağlup ederek moral buldu

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Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Tahsin Tam, Şanlıurfaspor galibiyeti sonrası büyük bir moral olduğunu belirtti. Takımının başında ilk maçına çıkan Tam, oyuncularını tebrik ederken rakip takıma da başarılar diledi.

- Tahsin Tam: "Bu maç bizim için gerçekten çok büyük bir moral oldu"

ŞANLIURFA - Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Tahsim Tam, Şanlıurfaspor galibiyeti sonrası, "Bu maç bizim için gerçekten çok büyük bir moral oldu" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Ankara Keçiörengücü deplasmanda Şanlıurfaspor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Tahsin Tam, bu maçın kendileri için büyük bir moral olduğunu söyledi. Takımının başında ilk maçına çıkan ve 3 puan alan Tam, "Ligin alt tarafını ilgilendiren haftanın en önemli maçıydı. Bu maçta öncelikli hedefimiz gol yemeden maçı devam ettirdiğimizde mutlaka fırsatlar yakalayacağımızı biliyorduk. Yani uzun haftalardır galip gelemeyen bir takımız. Bu maç bizim için gerçekten çok büyük bir moral oldu. Hem de bizde az da olsa bir rahatlığa, öz güvenimizin artmasına sebep olacağını düşünüyorum. Rakip özellikle maçın ikinci yarısında topa daha fazla sahip oluyor gibi gözükse de biz çok ciddi geçiş fırsatları yakaladık. Pasları daha da iyi yapabilseydin daha da bizim adımıza farklı olabilirdi ama öncelikli hedefimiz buradan puan ya da puanlar almaktı. Bunda da başarılı olduk. Oyuncularımın ayağına, yüreğine sağlık. Rakibimize de bundan sonraki mücadelelerde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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