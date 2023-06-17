Anadolu Efes, Pınar Karşıyaka'yı mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-off Final serisi üçüncü maçında Anadolu Efes, Pınar Karşıyaka'yı 74-83'lük skorla mağlup ederek seride durumu 3-0'a getirdi ve şampiyonluğunu ilan etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-off Final serisi üçüncü maçında A. Efes, konuk olduğu P. Karşıyaka'yı 74-83'lük skorla mağlup ederek seride durumu 3-0'a getirdi ve şampiyonluğunu ilan etti.

Salon: Karşıyaka Mustafa Kemal Atatürk

Hakemler: Ali Serkan Emlek xx, Mehmet Şahin xx, Can Mavisu xx

P. Karşıyaka: Errick McCollum xx 18, Ali Efe Barış x, Berkan Durmaz x 2, Thomas Akyazılı x, Deniz Kılıçlı x 1, Efe Ergi Tırpancı x, Jaylon Brown xx 13, Braian Angola xx 8, Angel Delgado xx 6, Vittorio Brown xxx 21, Mert Celep x, Kenan Sipahi xx 7

Başantrenör: Ufuk Sarıca

A. Efes : Shane Larkin xxx 15, Doğuş Balbay x, Elijah Bryant x 4, Erten Gazi x, Furkan Haltalı x 6, Egehan Arna x, Buğrahan Tuncer x, Tibor Pleiss xx 8, Vasilije Micic xxxx 29, Amath M'Baye xx 13, Rodrigue Beaubois xx 11, Karahan Efeoğlu x

Başantrenör: Ergin Ataman

1. Periyot: 27-28 (A. Efes lehine)

Devre: 46-48 (A. Efes lehine)

3. Periyot: 63-64 (A. Efes lehine) - İZMİR