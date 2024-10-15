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Altay'da Futbolcular, İskenderunspor Maçına Gelmeme Sebebini Açıkladı

Altay'da Futbolcular, İskenderunspor Maçına Gelmeme Sebebini Açıkladı
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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup takımlarından Altay, haklarını alamadıkları için İskenderunspor maçına gelmeyen futbolcularıyla ilgili resmi bir açıklama yaptı. Oyuncuların, teknik kadro ve taraftarlardan sadece o maça özgü izin istedikleri ifade edildi.

İZMİR,

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altay'da haklarını alamadıkları gerekçesiyle geçen hafta deplasmanda oynanan İskenderunspor maçına gelmeyen tecrübeli oyuncular Ceyhun Gülselam, Deniz Kadah, Özgür Özkaya ve kaleci Yasin Ozan'ın durumları hakkında resmi açıklama yapıldı. Futbolcuların sadece İskenderunspor maçına mahsus teknik kadro ve taraftarlardan izin istediği ve sorunun çözüldüğü ifade edildi. Açıklamada, "İskenderunspor maçı öncesi başladığı düşünülen ve kamuoyuna futbolcularımızın deplasmana gelmedikleri şeklinde yansıtılan durumla ilgili bilgilendirme yapma gereği doğmuştur. İçinden geçtiğimiz sürecin kulübümüz için ne kadar zorlayıcı olduğu herkesin malumudur. Kulübümüzün, personelin, teknik heyetin, futbolcularımızın karşılıklı olarak büyük fedakarlıklarla bugüne kadar gelmiş olması, zaman zaman tarafların mental olarak zorlanmalarına sebep olmuştur ve bu son derece insani bir durumdur. Takımlarına yüzde 100 faydalı olamayacaklarını düşünen futbolcularımız, teknik kadro ve taraftarlarından bu haftaya mahsus olarak izin istemişlerdir" denildi.

Bilgilendirmenin devamında şu ifadelere yer verildi: "Bundan sonraki süreçte, verilen sözlerin en kısa sürede yerine getirileceği taahhüdü futbolcularımıza iletilmiş olup, an itibarıyla futbolcularımız herhangi bir ödeme almadan, karşılıklı saygı ve anlayış içinde görüşmeler sonlandırılmıştır. Büyük Altay'ın renklerine ve takımlarına olan bağlılıkları ile yönetim kadrosuna duydukları saygı asla sorgulanamayacak bu dört futbolcumuz, geçmişte olduğu gibi gelecekte de Büyük Altay'da yer almaya devam edeceklerdir. Bu durumu siz değerli kamuoyuyla paylaşmak isteriz. Zor ve sarsıcı süreçlerde, herkesin bir suçlu arama eğiliminde olması ve bazı asılsız söylentilere itibar etmesi her ne kadar anlaşılabilir olsa da, bilinmesi gereken en önemli şey Altay'ın büyük bir camia olduğudur. Altay her zaman bir yolunu bulmuş ve yine bulacaktır. Bu gerçek doğrultusunda taraftarlarımızın da takımlarını yalnız bırakmaması gerektiğini önemle hatırlatırız."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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