Alanya'daki hentbol şöleni 1-5 Temmuz'da yapılacak - Haberler

Alanya'daki hentbol şöleni 1-5 Temmuz'da yapılacak Uluslararası Plaj Hentbolu, Uluslararası 27. Ramazan Demirci Açık Alan Hentbol Turnuvası ve Minikler Türkiye Şampiyonası'nın tarihleri değişti. Uluslararası Plaj Hentbolu, Uluslararası 27. Ramazan Demirci Açık Alan Hentbol Turnuvası ve Minikler Türkiye Şampiyonası'nın tarihleri değişti. Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamada, daha önce 20-25 Haziran tarihlerinde yapılacağı duyurulan üç organizasyon, 1-5 Temmuz tarihlerinde Alanya'da düzenlenecek. Turnuva süresince Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü merkezlerinde konaklayacak takımların başvurularını, kendi bulundukları ilin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü aracılığıyla Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne göndermeleri gerekiyor. AA / Fatih Çakmak - Spor Ramazan Demirci Türkiye Alanya Spor Haberler

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