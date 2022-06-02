Alanya'daki hentbol şöleni 1-5 Temmuz'da yapılacak - Haberler

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Alanya'daki hentbol şöleni 1-5 Temmuz'da yapılacak

AA - Fatih Çakmak - Spor
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Alanya'daki hentbol şöleni 1-5 Temmuz'da yapılacak

Uluslararası Plaj Hentbolu, Uluslararası 27. Ramazan Demirci Açık Alan Hentbol Turnuvası ve Minikler Türkiye Şampiyonası'nın tarihleri değişti.

Uluslararası Plaj Hentbolu, Uluslararası 27. Ramazan Demirci Açık Alan Hentbol Turnuvası ve Minikler Türkiye Şampiyonası'nın tarihleri değişti.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamada, daha önce 20-25 Haziran tarihlerinde yapılacağı duyurulan üç organizasyon, 1-5 Temmuz tarihlerinde Alanya'da düzenlenecek.

Turnuva süresince Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü merkezlerinde konaklayacak takımların başvurularını, kendi bulundukları ilin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü aracılığıyla Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne göndermeleri gerekiyor.

AA / Fatih Çakmak - Spor

Ramazan Demirci Türkiye Alanya Spor Haberler

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