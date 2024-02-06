Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanı ve askerler kan bağışında bulundu

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanı Albay Tolga Yağan ve beraberindeki askerler Türk Kızılay'ına kan bağışında bulundu.

'Birbirimize Candan Bağlıyız' sloganı ile başlatılan ulusal kan bağışı kampanyasına bir destekte Albay Yağan ve jandarma personellerinden geldi. İl Jandarma Komutanlığı kışlasında oluşturulan alan Albay Yağan ve personeller kan bağışında bulundu. Kan bağışı sonrası açıklama yapan Albay Yağan, kan bağışının insan hayatı için önemine dikkat çekerek, herkesin bu konuda duyarlı olması gerektiğini ifade etti. - AFYONKARAHİSAR