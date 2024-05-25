A Milli Erkek Voleybol Takımı Fransa'ya mağlup oldu
A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Voleybol Milletler Ligi'ndeki üçüncü maçında Fransa'ya 3-1 mağlup oldu. Takımımızın bir sonraki maçı Amerika Birleşik Devletleri ile olacak.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Voleybol Milletler Ligi'ndeki üçüncü maçında Fransa'ya 3-1 mağlup oldu.
Filenin Efeleri, Antalya'nın ev sahipliği yaptığı ilk haftadaki dördüncü maçında yarın saat 17.00'de Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaşacak.
Salon: Antalya
Hakemler: Epaminondas Gerothodoros(Yunanistan), Angela Grass (Brezilya)
Türkiye: Burutay, Faik Samet, Adis, Mirza, Bedirhan, Murat ( M. Matic, Volkan (L) Kaan, Yasin, Efe, Emre)
Fransa: Le Goff, Brizard, Louati, Seddik, Patry, Clevenot (Grebennikov (L), Toniutti, Diez (L), Faure, Jouffroy, Tillie)
Setler: 27-25, 23-25, 16-25 14-25
Süre: 1 saat 22 dakika - İSTANBUL