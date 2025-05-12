7. Etnospor Kültür Festivali'nin tanıtım toplantısı İstanbul'da yapıldı

Dünya Etno spor Birliği tarafından 22-25 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek 7. Etno spor Kültür Festivali'nin tanıtım toplantısı, İstanbul'da yapıldı.

Atatürk Havalimanı'ndaki toplantıya Dünya Etno spor Birliği Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcıları Enes Eminoğlu ve Safa Koçoğlu, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Etno spor Başkan Vekili Hakan Kazancı, Etno spor Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Keskin ve Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir katıldı.

Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu festivalde Kazakistan'dan Sicilya'ya, Azerbaycan'dan Kırgızistan'a uzanan geniş bir coğrafyadan müzik grupları, halk dansları ekipleri ve sanatçılar sahne alacak.

Gençlerin ilgiyle takip ettiği konserlerle sahne zenginleşirken kültürel sergiler ve el sanatları ustaları da ziyaretçilerle buluşacak.

Anadolu'nun yöresel tatları başta olmak üzere farklı coğrafyalara ait ikramlar da ziyaretçilere ücretsiz olarak sunulacak.

7. Etno spor Kültür Festivali'nin açılış konuşmasını yapan Necmeddin Bilal Erdoğan, "Her sene çok ciddi bir teveccühle festivallerimiz gerçekleşiyor. Sizler aracılığıyla daha çok insana, daha çok vatandaşımıza böyle güzel bir festivali taşımak istiyoruz. Dünya Etno spor Birliği tarafından geleneksel sporların yaşatılması, kültürlerin tanıtılması ve kadim değerlerin yeniden hatırlatılması için düzenlenen Etno spor Kültür Festivali, bu yıl 7. kez kapılarını aralıyor. Festivalimizin bu yılki temasını, 2025 aile yılı ilan edildiği için "Gelenek ailede başlar." olarak ilan ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Geleneği, bir toplumun belleği olarak işaret eden Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu belleğin taşıyıcısı da ailedir. Nesilden nesile, kültürlerin, geleneklerin, adetlerin, değerlerin aktarılmasını konuştuğumuzda bu aktarmanın tamamen ailede gerçekleştiğini biliyoruz. Aile adeta hafıza çekirdeği gibidir. Bazen toprak altına çekirdek içinde hatıralar gömerler ki yüz yıllar sonra bulunsun ve geleceğe anı kalsın. Bunu aslında aile yapar. Tarihte bunun çok enteresan örneklerini de görüyoruz. Bizler geleceği şekillendirecek çocuklarımızın, oyunla, sporla, sanatla, gelenekle büyümesini istiyoruz. Güçlü bir millet ancak köklerine sahip çıkarak güçlenir. Köklerinden habersiz olan bir milletin geleceğe güvenle yürüyebileceğini konuşmak beyhudedir. Ne kadar geçmişinden ilham alırsa, ne kadar geçmişine dayanırsa yeni nesiller geleceğe de o kadar özgüvenle yürürler."

Erdoğan, her yıl milyonu aşkın ziyaretçiyi ağırlayan festivalin, bu yıl da ailelerin birlikte vakit geçirebileceği bir alana sahip olacağını belirterek " Festival, çocukların geleneklerini keşfettiği, gençlerin kendi kültürüne duyduğu aidiyeti derinleştirdiği bir zemin olacak. Festival alanındaki bütün etkinliklerin ücretsiz olacağını hatırlatmak istiyoruz. Festival alanımız ulaşım imkanları olarak Atatürk Havalimanı'nda olması dolayısıyla çok rahat ulaşımı olan bir bölge. Festival alanı içerisinde toplu ulaşım merkezlerinden çeşitli ring seferleriyle de buraya gelenlerin ulaşımını sağlayacağız." diye konuştu.

Festivalin 20 farklı ülkeden 1000'in üzerinde sporcu, sanatçı ve kültür insanının katılımıyla gerçekleşeceğini hatırlatan Necmeddin Bilal Erdoğan, "Özbekistan, Gürcistan, Moldova, Kazakistan, Litvanya, Rusya, Belarus, İtalya ve Katar'da icra edilen çeşitli geleneksel sporlar ve oyunlar ilk defa 7. Etno spor Kültür Festivali vesilesiyle katılımcılarla buluşacak. Okçuluktan atlı cirite, yağlı güreşten mangalaya kadar birçok spor ziyaretçilerle buluşacak. Birkaç yıldır Azerbaycan'dan gelerek festivalimize renk katan Karabağ atları, bu yıl da izleyenlerle buluşacak." değerlendirmesinde bulundu.

"Gazze'deki çocukları unutmayacağız"

Necmeddin Bilal Erdoğan, Filistin topraklarında insanlığa karşı işlenen suçlar karşısında sessiz kalmayacaklarını dile getirdi.

Festivalin yapılacağı alana yakın okullarla anlaşarak perşembe ve cuma günleri öğrencileri alanda ağırlayacaklarını anlatan Erdoğan, "Bu öğrenciler hafta sonu anne ve babalarının ellerini tutup 'Festivale gidelim' diyorlar. Böylelikle de hafta sonu ailece katılımları görmüş oluyoruz. Çocuklar için hazırladığımız oyun alanları, atölyeler ve sahne etkinlikleriyle çocuklarımız eğlenirken öğrenmeye, oynarken değerleriyle tanışmaya devam edecek. Onun için burada birinci hedef kitlemiz çocuklarımız. Geçen sene de gündemimizdeydi, Gazze'de devam eden soykırımdan çocuklar birinci derecede nasibini alıyor. Geçen sene Gazze'deki çocukları, onların yaşadığı acıyı misafirlere taşımaya çalıştık. Çok etkili bir gösterim oldu. Gazze'deki çocukları unutmayacağız. Filistin topraklarında insanlığa karşı işlenen suçlar karşısında sessiz kalmayacağız. Bir millete, bir topluluğa değil bütün insanlığa karşı işlenen suçlar olduğunu burada haykırmaya devam edeceğiz. 'Oynamak her çocuğun hakkıdır' ilkesiyle bu alanda da parantez açmaya çalışacağız." şeklinde konuştu.

Festival alanında dayanışma obası da kuracaklarını vurgulayan Erdoğan, "Çocuklarımız dünyada neler olup bittiğinden de haberdar olmuş olacak ve sivil toplum kuruluşlarımız da kendi çalışmalarından kamuoyunu haberdar etmiş olacak. Atölyeler, konserler, söyleşilerle bu obada vicdanlarımızla bir araya gelmiş olacak. Tavrımızın insanlığı yaşatmak olduğunu da bir kez daha dünyaya haykıracağız." dedi.

"Gelecek sağlam bir geçmişin omuzlarında yükselebilir"

Erdoğan, ailenin değerlerin taşıyıcısı olduğunu, güçlü bir geleceğin, güçlü bir ekonominin teminatı konusunda geleneğin ailede başladığını aktardı.

Sahne etkinliklerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ciddi katkılar verdiğini ifade eden Erdoğan, "Geleneksel sanatların hayat bulduğu, evrensel tatların damaklarda iz bırakacağı, dünya müziklerinin sahnemizi renklendireceği bir festival bizleri bekliyor. Geniş bir coğrafyada müzik grupları, halk dansları ve sanatçılar festivale renk katacak. Kültürün ve sanatın her rengini birlikte yaşamaya çalışacağız. Festival alanının her yerinde bulunan ikramlar ücretsiz olarak sunulacak." ifadelerini kullandı.

El sanatlarında 54 sanatçının atölyeleriyle festival alanında bulunacağını aktaran Necmeddin Bilal Erdoğan, "Feridun Obul koleksiyonu ile 6 bin yıllık çalgılar burada sergilenecek. Türk tekke hayatına dair kültürel ve sanatsal unsurlar sergilenecek. Çocuk obasında 12 çadırda yaş gruplarına göre deneyim atölyeleri olacak. Evrensel tatlar alanında dünyadan birçok lezzeti katılımcılarla buluşturacağız. Etnopark Merkezi'mizde çocuklara ve ailelere yönelik geleneksel oyunlar yer alacak. Festivalimize zenginlik kattığı kahve alanı ile dünyanın bütün kahveleri burada olacak. En renkli gösteriler alanında 4 gün boyunca çeşitli müsabakalara şahitlik edeceğiz. Farklı branşlarda spor alanımızda olacak. Türkiye'nin 2100 yılında nüfusu 50 milyon mu olacak, 100 milyon mu olacak? Bu denli kritik bir eşikteyiz. Ailenin değerlerin taşıyıcısı olduğu, güçlü bir geleceğin, güçlü bir ekonominin teminatı konusunda gelenek ailede başlar şiarıyla tanıtıyoruz. Gelecek sağlam bir geçmişin omuzlarında yükselebilir. Etnospor Kültür Festivali dünyanın en kapsamlı kültür festivalleri arasın yer alma iddiasını sürdürüyor." diye konuştu.

"Sivil diplomasi ülkemizin lobisine katkı sağlıyor"

Erdoğan, yapılan festivaller ve etkinliklerin ülkeler arasındaki ilişkilerin daha iyi olmasına katkı sağladığını belirtti.

Birliğin 27 ülkeden 42 üyesinin olduğunu dile getiren Erdoğan, "Bunun da bir diplomasisi vardır. Bu da bir sivil diplomasi. Üye ülke sayımız artıyor. Üyelerimizle toplantılarımızı yapıyoruz. Meksika, Arjantin'den Japonya'ya kadar burada olacaklar. Gittiğimiz ülkelerde misafirlerimiz geldiği zaman onlarla tanışıyoruz. Rusya'da bizim bakanımız da vardı. Bizim spor bakanımız onların bakanlarıyla tanıştı. Yönetim kurulu üyelerimiz herhangi bir üye ülkenin toplantısına katıldığı zaman orada büyük elçimizle buluşuyorlar. Türkiye'nin oradaki çalışmaları ile bizim ne katkımız olabilir diye onu konuşuyorlar. Sivil diplomasi ülkemizin lobisine katkı sağlıyor. 'Biz şuna yol açtık' dersek haksızlık olur. Biz bu işin zeminini güçlendirdik diyebiliriz. Dünya Göçebe Oyunlarının zemini güçlendiren etkisinin yadsınamayacak etkide olduğunu söyleyebilirim. Çok yakın dış ilişkilerin olduğu düşünülmeyen ülkelerin dahi burada üye olmasından o ülkelerle de ilişkilerin ısınmasına vesile olduğumuzu elbette söyleyebiliriz." değerlendirmesini yaptı.

İstanbul'un en önemli turistik noktalardan olduğunadikkati çeken Erdoğan, şu sözlerle "Bunun tanıtma konusunda daha çalışmaya ihtiyacımız var. Bunun da farklı bir müşterisi var. Buradaki lezzetleri, kültürel ögeleri, Anadolu'yu gezerek tanıyayım dese, belki bir ay gezmesi gerek. Ama burada 4 günde gezebilir, deneyimleyebilir. Sahneyle ilgili detaylı isimlere girmedik ama Etnospor hikayesiyle uyumlu gitmeye çalışıyoruz. Etnik müzik olsun, geleneksel ögeleri taşıyan isimler olsun diye gayret ediyoruz. Bir uygulamamız var. Güncellenecek programı takip edebilirsiniz. Duyurularımızı da paylaşıyor olacağız." şeklinde konuştu.

Kıbrıslı gençlerin geleneksel sporlarla tanışmasına yönelik çalışmaları Dünya Etnospor Birliği olarak desteklediklerini ifade eden Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Birlik olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden toplantılarımıza temsilciler katılıyor. Orada bir etkinlik yapmadık ama oradaki üyemizi orada yapılacak etkinlikler için desteklemek istiyoruz. Okçular Vakfı'nın Ahlat-Malazgirt Etkinlikleri öncesi Kıbrıs'ta bazı çalışmaların olduğunu biliyoruz. Geleneksel okçuluğu Kıbrıs'ta yaşatmaya yönelik. Üye ülkelerdeki etkinliklerimizi oradaki üye kuruluş üzerinden desteklemeye gayret gösteriyoruz. Etnospor Kültür Festivali olarak biz İstanbul'da devam edeceğiz. Etnospor Forumu'muzu bir yıl Türkiye'de, bir yıl yurt dışında yapıyoruz. Almatı, Bakü ve St. Petersburg'da yaptık. Seneye Türkiye'de yapacağız. Dünya Göçebe Oyunları, Türk dünyasının önemli bir buluşma etkinliği. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bayrağını dalgalandırması, oranın temsiline ciddi katkı sağlıyor."

Enes Eminoğlu: "Bakanlık olarak bizzat çalışmaların içerisinde olacağız"

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, bakanlık olarak bu tür etkinliklerin içinde olmaya devam edeceklerini söyledi.

Geride kalan yıllardaki coşkuyu, heyecanı hatırladıklarını anlatan Eminoğlu, "Her yıl Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak tüm federasyonlarımızla bu gibi çalışmaların yanındayız. Bu anlamda bu yıl 22-25 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek organizasyonlarda da bakanlık kurumlarımız olarak hem gençlerimizin katılımını sağlamak adına, hem de birey olarak çalışmaların yer alma noktasında burada olacağız. Her sene büyüyen bir dalga ile bütün dünyadan bahsedildiği gibi katılım gerçekleştirilecek. Ciddi bir organizasyona dönüşmüş oldu. Bu anlamda emeği geçenlere yürekten teşekkür ediyorum. Sayın Osman Aşkın Bak bakanımız da selamlarını iletti. Geçtiğimiz yıllarda da aynı şekilde bu çalışmanın içinde yer almıştık. Bundan sonraki senelerde de bakanlık olarak bizzat çalışmaların içerisinde olacağız. Gençlerimizin katılımını sağlayarak hem de ilgi olarak burada olacağız. Organizasyonun birçok yönü var. Yıl içerisinde de farklı ülkelerdeki etnospor çalışmaları devam ediyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Safa Koçoğlu: "Oyun oynamak her çocuğun hakkı"

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu ise "Oyun oynamak her çocuğun hakkı. Bu festivalin neşesi, savaşın, yoksulluğun ve adaletsizliğin gölgesinde soykırıma maruz kalan ve çocukluğunu doyasıya yaşayamayan Filistinli çocukların yüreğine de ulaşsın." dedi.

Festivalde emeği geçenlere ve katılacak herkese teşekkür eden Koçoğlu, şunları kaydetti:

"Bizler Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak geleneksel sporlara geçmişten bir miras değil milletimizin kimliğini, kültürel sürekliliğini geleceğe taşıyan stratejik bir değer olarak görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu 'Türkiye 100 yılı' vizyonu doğrultusunda da yalnızca modern başarıları değil, kadim değerlerimizi taşıyacak bir gençliği ve ortak bir kültür dilini de inşaa etmeyi amaçlıyor. Oyun oynamak her çocuğun hakkı. Uluslararası birçok sözleşme de her çocuğun dinlenmeye, oyun oynamaya ve kültürel etkinliklere katılmaya hakkı olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Bu festivalin neşesi, savaşın, yoksulluğun ve adaletsizliğin gölgesinde soykırıma maruz kalan ve çocukluğunu doyasıya yaşayamayan Filistinli çocukların yüreğine de ulaşsın. Bu en temel hakkı savunmak insanlık olarak hepimizin ortak sorumluluğu. Bunu unutmamamız gerekiyor. Büyük, çocuk herkese başarılı bir festival diliyorum."

Batuhan Mumcu: "Festival, genç kuşaklara ilham olmakta"

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu da geleneksel sporların genç kuşaklara ilham olduğuna değindi.

Festivalin gelecekte geniş kitlelere ulaşacağına inandığını vurgulayan Mumcu, "Geleneksel sporlarımızdan, el sanatlarına geniş bir yelpazede kadim kültürümüzün izlerini taşıyan Etnospor Kültür Festivali, milletimizin hafızasını tazelemekte ve genç kuşaklara ilham olmakta. Uluslararası düzeyde de kültürümüzü en iyi şekilde tanıtmaktadır. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak her girişimi olduğu gibi Etnospor'un bu önemli misyonunu can-ı gönülden destekliyoruz. Başkanımıza şükranlarımızı sunuyorum. Kültürümüze duyduğu derin bağlılıkla, bu organizasyonu yıllardır sürdürmekteki kararlılığını çok kıymetli buluyorum. Bu festival, geleneksel sporlar olarak kültürel mirasın korunması için farkındalık oluşturmuştur. Emeği geçen herkese, özellikle gönüllü çalışanlara şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir ise "İnsanlık ailesinin geçmişiyle geleceği arasında köprü görevi gören bu projenin içinde olmak, dünya barışına önemli katkılar sunacağına inandığımız böyle güzel bir projenin destekçisi olmayı biz de önemsiyoruz. Emeği geçen herkese ve Etnospor ailesine teşekkür ediyorum. Elimizden geldiğince desteklerimizle festivale katkı sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.