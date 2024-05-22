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2026 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali Budapeşte'de yapılacak

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UEFA İcra Komitesi, 2026 ve 2027 yıllarında gerçekleştirilecek organizasyonların finallerinin ev sahiplerini belirledi. 2026 UEFA Şampiyonlar Ligi finali Budapeşte'de, 2027 finali ise Milano'da yapılacak.

2026 UEFA Şampiyonlar Ligi finaline, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'nin ev sahipliği yapacağı duyuruldu.

UEFA İcra Komitesi, UEFA Avrupa Ligi finali öncesinde Dublin'de toplandı ve çeşitli konularda kararlar aldı.

Komite, 2026 ve 2027 yıllarında kulüpler düzeyinde gerçekleştirilecek organizasyonların finallerine ev sahipliği yapacak şehir ve statları belirledi.

Finallerin ev sahipleri şöyle:

UEFA Şampiyonlar Ligi:

2026: Budapeşte, Puskas Arena

2027: Milano'daki San Siro Stadı'nın yenileme planları hakkında bilgi sunmasına bağlı olarak karar eylül ayına kadar ertelendi.

UEFA Avrupa Ligi:

2026: İstanbul, Beşiktaş Park (Tüpraş)

2027: Frankfurt, Frankfurt Stadı

UEFA Konferans Ligi:

2026: Leipzig, RB Arena

2027: İstanbul, Beşiktaş Park (Tüpraş)

Kaynak: AA / Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi Budapeşte Milano Futbol Spor Güncel Haberler

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