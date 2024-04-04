2024 Uluslararası Kahraman Bagatır İlkbahar Okları Yarışması, Antalya'da sürüyor.

Türkiye Okçuluk Federasyonunun faaliyet programında yer alan ve 26 ülkeden 180 sporcunun katıldığı organizasyon, 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştiriliyor.

Yarışmanın ikinci gününde sıralama atışları ile klasik yay ve makaralı yaylarda 1. tur bireysel eleme atışları gerçekleştirildi.

Organizasyonda Türkiye'yi klasik yay erkekler kategorisinde Mete Gazoz, Berkay Akkoyun, Muhammed Abdullah Yıldırmış, Ulaş Berkim Tümer, Mustafa Özdemir ve Harun Kırmızıtaş, klasik yay kadınlar kategorisinde Defne Derebaşı, Fatma Maraşlı, Aslı Er, Dünya Yenihayat, Zeynep Köse ve Elif Berra Gökkır temsil ediyor.

Turnuvada makaralı yay erkekler kategorisinde ise Türkiye adına Batuhan Akçaoğlu, Emircan Haney ve Yağız Sezgin, makaralı yay kadınlar kategorisinde ise Hazal Burun, Begüm Yuva ve Ayşe Bera Süzer yarışıyor.

Yarışma, 7 Nisan'da final atışlarıyla sona erecek.